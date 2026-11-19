가수 진진경이 알리의 히트곡 ‘서약’을 리메이크해 선보인다.

진진경은 오는 22일 리메이크 신곡 ‘서약’을 발매한다. 2014년 알리가 발표한 원곡을 자신만의 감성으로 재해석한 곡이다.

‘서약’은 한 사람을 향한 변치 않는 사랑과 영원한 헌신을 노래한 발라드다. 원곡의 작사·작곡을 맡은 홍진영의 멜로디와 서사를 바탕으로 작곡가 고병식과 이형성이 편곡에 참여해 새로운 사운드를 더했다.

‘사랑하는 그대와 같이 늙어 갈 수 있다면 / 함께 밥을 해 먹고 그 품에 잠들 수 있다면’이라는 가사에는 사랑하는 사람과 평생을 함께하고 싶은 소박한 바람이 담겼다. 진진경은 특유의 호소력 짙은 목소리와 섬세한 감정 표현으로 원곡과는 또 다른 분위기를 전할 예정이다.

진진경은 최근 꾸준한 음원 발표와 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하고 있다. 신곡 발매에 이어 다음 달에는 단독 콘서트를 개최한다.

당초 12월 19일 하루 공연으로 예정됐던 이번 콘서트는 예매 시작 10초 만에 매진되면서 공연 일정이 하루 추가됐다. 이에 따라 진진경은 총 2회 공연으로 관객들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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