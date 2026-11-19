최휘영 문화체육관광부 장관이 전날 열린 2026 게임대상에서 축사를 전하고 있다. 신정원 기자

최휘영 문화체육관광부 장관이 국내 게임산업의 글로벌 도약을 위해 지원을 약속한다.

최 장관은 19일 부산 벡스코에서 열리는 국내 최대 게임전시회 ‘지스타 2026’ 개막식을 방문한다.

지스타는 한국게임산업협회(K-GAMES)가 주최하고 지스타조직위원회와 부산정보산업진흥원이 공동 주관하는 국내 최대 게임 전시회다. 올해 행사는 익스팬드 유어 호라이즌을 슬로건으로, 41개국 1237개사 3445개 부스 규모로 열린다.

최 장관은 이날 개막식에 참석한 뒤 이후 크래프톤, 웹젠 등 주요 게임사의 전시 부스를 찾고 관계자들을 격려한다. 신작 게임과 최신 기술 등을 직접 살펴본 뒤 글로벌 진출을 위한 게임사의 전략과 현장의 애로사항을 청취할 예정이다.

특히 올해는 문체부는 한국콘텐츠진흥원과 ‘게임문화축제’를 개최해 모든 세대를 아우르는 행사로 확대한다. 국악으로 듣는 게임 삽입곡(OST) 무대를 비롯해 ‘붉은사막’ 등 게임 IP 기반 몰입형 체험 공간, 아마추어 e스포츠 대회 등 다채로운 프로그램을 마련한다.

문체부는 이 같은 지스타 현장의 뜨거운 열기를 뒷받침하고, 콘텐츠 산업 수출액의 60%를 차지하는 핵심 전략산업인 K-게임의 지속적인 성장을 이끌기 위해 전방위적인 지원에 나선다.

앞서 최 장관은 전날 열린 2026 게임대상에서 이같은 지원 계획을 밝혔다. 특히 인디 및 대작 게임 등 제작 지원, 해외 진출을 위한 수출 및 현지화 지원, 게임 분야 인재 육성을 위한 청년 인턴십 확대 등을 언급했다. 뿐만 아니라 문체부는 지난 8월부터 게임 분야에 중점적으로 투자하고 있는 1200억원 규모의 IP 펀드를 포함한 투∙융자 확대, 게임 제작비 세액공제 도입 추진 등 다양한 정책과 제도적 방안 등을 마련하고 이를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

최 장관은 “K-게임의 성과는 새로운 도전을 이어온 게임업계의 열정과 노력 덕분”이라며 “앞으로도 게임업계 종사자들이 역량과 아이디어를 충분히 발휘할 수 있는 환경을 만들어 치열한 세계 시장에서 우뚝 설 수 있도록 정책적∙제도적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

한편 지스타 2026은 오는 22일까지 부산 벡스코에서 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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