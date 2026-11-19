박지윤 최동석. 사진=뉴시스

방송인 박지윤이 전 남편인 아나운서 출신 방송인 최동석과의 상간자 위자료 청구 소송 및 이혼 소송 관련 의혹에 대해 직접 입을 열었다.



박지윤은 19일 자신의 사회관계망서비스에 장문의 입장문을 올려 "최동석이 저와 부정행위 당사자로 지목한 지인 A씨는 사실혼 배우자가 있는 남성 성소수자"라며 이성적인 관계가 성립할 수 없다고 밝혔다.



앞서 제주지법 가사 제1-1부는 지난 16일 최동석이 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 항소심에서 기각 판결한 1심을 뒤집고, A씨가 최동석에게 위자료 3000만원을 지급하라며 원고 일부 승소 판결했다. 재판부는 2022년 11월 미국 여행 당시 두 사람이 같은 공간에 머물며 영화를 시청한 행위 등을 부정행위로 봤다.



이와 관련해 박지윤은 "여자친구들과 함께한 미국 여행 중 경유지에 거주하는 A씨 부부와 일부 일정을 함께한 것"이라며 "최동석 역시 이들의 성적 취향이 다르다는 사실을 알고 있었고, 저는 제 지인을 차마 강제 아웃팅할 수 없어 억울해도 참았다. 하지만 이제 최동석의 언론플레이에 지쳐 간다"고 주장했다.



혼인 파탄 배경과 소송에 대해서도 설명했다. 박지윤은 "결혼하고 처음부터 생활비를 제가 거의 책임졌고, 제 광고 수익과 사업 수익으로 재산을 형성했다. 서로가 용인한다면 수입 격차는 문제가 되지 않는다고 생각해서 그저 열심히 벌었다"며 "수입 격차는 어느새 자격지심으로, 의처증으로 표현이 됐다. 최동석은 저를 부정한 여자로 몰아가고 의처증 사실을 부인했으나 저는 더 이상은 버틸 수가 없어 2023년 10월 아이들과 함께 집을 나왔다"고 털어놨다.

이후 그는 가족이 함께 살던 집에서 최동석이 다른 여성과 관계를 맺고 서로의 집을 오가는 모습을 직접 목격했다고 주장했다. 교제 시점을 확인하고자 상간녀 소송을 제기했으나, 법원이 별거 전후의 부정행위 여부를 특정할 수 없다고 판단해 더 이상 소송하지 않았다고 설명했다.



이혼 소송 과정의 금전적 갈등과 자녀 문제에 대해서도 언급했다. 박지윤은 "1심에서 재산분할로 15억원 이상을 지급하라는 판결이 나와 아이들 교육을 위해 항소하자, 최동석은 딸에게 연락해 6000만원을 줄 테니 항소를 포기하도록 설득하라고 종용했다"고 주장했다. 이 과정에서 딸은 박지윤의 편을 들었고, 현재 아빠와의 만남을 거부하고 있는 상황이라고도 전했다.

그러면서 박지윤은 "이혼소송 시작 이후 양육비와 교육비를 받은 적이 없다"며 "저 혼자만의 명예는 중요하지 않다. 다만 아이들의 엄마로 떳떳하게 살고 싶다"고 덧붙였다.



박지윤과 최동석은 KBS 아나운서 30기 동기로 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 하지만 2023년 10월 파경 이후 이혼 및 관련 소송 등을 이어오고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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