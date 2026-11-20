짧은 선수생활 보내고 구단 행정 합류

20년 넘게 현대캐피탈 프런트 일해

V리그 첫 선출 사무국장까지 오른 뒤

선수·구단 중간 역할 에이전트 변신

잠재력 펼칠 수 있는 실질적 기회 제공

코트 현장 넘어 미래 가치도 일구는 중

지켜본 유망주들 프로 데뷔 결실 뿌듯

그 동안 쌓은 경험·노하우 전해주고파

선수·구단·에이전트 상생 구조 만들고

배구 후원자의 길 걷는 게 장기 목표

김성우 배구 에이전시 팀 큐브 대표가 용인시 처인구 팀 큐브 사무실에서 배구공을 들고 포즈를 취하고 있다. 사진=김두홍 기자

“선수들이 도약할 수 있는 길을 만들고 싶다.”

배구 선수시절, 자신의 한계를 인정하고 일찍 코트를 떠났다. 이후 구단 직원으로 20년 넘게 배구 현장을 지켰다. 선수와 구단의 입장을 두루 경험한 끝에 나온 결론은 하나였다. 선수들에게는 기량을 펼칠 기회가 필요하고, 그 기회를 만들어주는 사람이 있어야 한다는 것이다. 배구 에이전시 팀 큐브 김성우(51) 대표가 새로운 길을 마주한 이유다. 그가 꿈꾸는 에이전트는 단순히 선수의 계약과 이적을 돕는 데 그치지 않는다. 선수의 성장 과정은 물론 은퇴 이후의 삶까지 함께 고민하고 나아가 한국 배구의 미래를 뒷받침하는 든든한 조력자가 되는 것이다. 세계비즈앤스포츠월드가 김 대표를 만나 그가 그리는 에이전트의 역할과 한국 배구의 내일을 들어봤다.

◆배구선수의 마음을 알기에

김 대표가 에이전트의 길을 걷게 된 배경에는 선수들의 현실과 마음을 누구보다 잘 이해한다는 자신감이 있었다. 그는 뼛속까지 배구인이다. 1994년 한양대에 입학해 1997년까지 선수 생활을 했고 이후 현대캐피탈 배구단의 전신인 실업팀 현대자동차써비스와 현대자동차에서 아웃사이드히터로 뛰었다. 선수 생활을 마친 뒤에는 현대캐피탈 창단과 함께 구단 프런트로 합류했다. 2013년 V리그 사상 첫 선수 출신 사무국장직에 올랐다.

김 대표는 “10년 넘게 회사 편에서 선수들과 연봉 협상을 했다. 선수에 대한 구단의 입장도, 선수들의 입장도 잘 안다. 에이전트로 선수들을 지원하면서 선수와 구단 사이에서 중간 역할을 잘할 수 있을 것으로 생각했다”고 말했다.

김 대표가 궁극적으로 지향하는 것은 선수와 구단, 에이전트가 함께 성장하는 구조다. 단순히 더 높은 연봉을 받거나 좋은 구단으로 이적하는 데만 에이전트의 역할을 한정하지 않는다. 선수에게 실질적인 기회를 제공하고 각자의 이해관계가 조화를 이루는 과정에서 더 큰 가치를 만들어내는 것이다.

지난 1월부터 6월까지 대만프로배구 리그에 임대 이적으로 뛰었던 신승훈(KB손해보험)이 대표적이다. 김 대표는 출전 기회를 얻지 못하는 선수들의 현실을 안타깝게 여겼다. 특히 엔트리에 포함되지 못한 선수는 경기장에 동행조차 못하는 경우가 많다. 선수의 성장을 위해서는 무엇보다 실전 경험이 필요하다고 생각했다.

김 대표는 “KB손해보험 구단에 신승훈의 대만 임대 이적을 제안했다. 구단에서도 신승훈에 대한 기대가 컸다”며 “구단에서 신승훈의 연봉도 보전해주면서 이적을 허락했다. 구단에서는 큰 혜택을 준 것”이라고 전했다. 이어 “그런 선수들에게 도약할 기회를 만들어주는 게 에이전트로서 제 역할이라고 생각한다”며 “다른 사람들은 크게 주목하지 않을 수도 있지만 난 배구선수 출신 아닌가. 잠재력을 갖췄지만 기회를 얻지 못하는 선수들이 분명히 있다. 성장을 돕는 에이전트가 되고 싶다”고 눈빛을 반짝였다.

김성우 팀 큐브 대표가 용인시 처인구 팀 큐브 사무실에서 세계비즈앤스포츠월드와 인터뷰를 하고 있다. 사진=김두홍 기자

김성우 팀 큐브 대표(왼쪽에서 2번째)가 현대캐피탈 사무국장 시절이던 2023년 10월 KOVO 남자 신인선수 드래프트에서 구단 별 공 색상을 정하고 있다. 사진=KOVO 제공

◆땀방울이 결실 맺도록… 든든한 조력자 꿈꾸다

고교 선수들에게 관심을 두는 이유도 여기에 있다. 가능하면 고등학생 때부터 선수들과 인연을 맺고 성장 과정을 함께하며 신뢰를 쌓는 것이 중요하다는 게 그의 생각이다. 어린 시절부터 인연을 맺은 선수들이 프로 무대에서 결실을 본 사례도 있다. 지난해 남자프로배구 신인 드래프트 전체 1순위로 한국전력 유니폼을 입은 방강호와 올해 전체 1순위로 OK저축은행에 지명된 윤경이 대표적이다. 그는 “일방적으로 선수를 선택하는 게 아니라 함께 고민하고 결정하는 것이 중요하다. 선수들에게는 모든 과정이 처음일 수 있다”며 “그런 순간에 내 경험을 나누고 필요한 부분을 지원하는 것”이라고 전했다.

팀 큐브의 지원은 프로배구 코트 안팎에 머물지 않는다. 비치발리볼 선수 신지은과 몽골 출신 배구 선수 인쿠시가 대표적이다. 서로 다른 환경과 무대에서 자신의 길을 개척하는 두 선수에게 팀 큐브는 안정적인 선수 생활과 성장에 필요한 지원을 아끼지 않고 있다. 종목과 국적을 넘어 묵묵히 구슬땀을 흘리며 꿈을 향해 나아가는 선수들이 오롯이 경기에 집중하고 더 큰 무대로 도약할 수 있도록 든든한 조력자를 자처한다.

지도자도 포함된다. 유소년 현장에서 아이들을 가르치는 지도자들이 생계 걱정 없이 선수 육성에만 전념할 수 있도록 든든한 버팀목이 되고 싶다. 김 대표는 “초중고 배구부 지도자들의 월급이 열악하다”며 “그 지도자들이 먹고사는 데 아무 지장이 없어야 집중해서 선수들을 케어할 수 있다. 결국 한국 선수들을 잘 성장시킬 수 있는 방법이 될 수 있다”고 했다.

에이전트라는 새로운 길에 들어섰지만 나름의 시간표도 세웠다. 딱 10년만 채울 생각이다. 2024년 5월에 시작했으니 이제 남은 기간은 약 8년이다. 그동안 쌓은 경험과 노하우를 후배들에게 전수하고 배구 후원자의 길을 걷는 게 장기 목표다. 그는 “선수들이 더 성장할 수 있도록 뒤에서 돕는 후원자가 되고 싶다”고 힘줘 말했다.

김성우 팀 큐브 대표. 사진=김두홍 기자

김성우 팀 큐브 대표가 현재 한국도로공사에서 뛰고 있는 마미가 포즈를 취하고 있다. 사진=김성우 대표 제공

◆배구 꿈나무를 향한 조언부터 대표팀의 미래까지

김 대표는 선수들의 현재뿐 아니라 미래까지 함께 고민한다. 경제적 지원이 필요한 유소년 선수들에게 후원금을 전달하고 중·고교 배구부에는 장학금과 배구용품을 지원한다. 지역 중고교 대회를 다니며 만나는 선수 부모들에게도 자신의 경험을 바탕으로 진학과 진로에 관한 조언을 아끼지 않는다. 선수 생활을 시작하는 단계부터 다양한 선택지를 열어주고 싶어서다.

김 대표가 선수들의 현재뿐 아니라 은퇴 이후의 삶까지 고민하는 데는 자신의 경험도 영향을 미쳤다. 그는 선수 생활을 20대 중후반에 일찍 마무리했다. 자신의 기량이 동료들에 미치지 못한다고 판단했다. 그는 “나보다 배구를 잘하는 선수들이 많았다. 사실 배구계에서 나는 이름 없는 선수였다”며 “선수로서 계속 경쟁하기보다 행정 분야에서 역할을 찾고 싶다는 생각을 일찍부터 했다”고 돌아봤다.

선수 생활을 마친 뒤에는 잠시 현대캐피탈 수원 지점에서 할부심사를 담당하며 일반 기업의 조직 문화를 경험했다. 약 5개월이라는 짧은 시간이었지만 당시 함께 일했던 동료들과는 수십 년이 지난 지금까지도 인연을 이어오고 있다. 이후 배구단에 합류했다. 사원부터 시작해 대리와 과장, 차장, 부장을 거쳤다. 그 당시의 조직 생활 경험은 지금의 그를 만든 중요한 밑거름이 됐다. 김 대표는 “좋은 상사들을 만난 덕분에 리더의 역할이 얼마나 중요한지도 깨달았다”고 말했다.

이러한 경험은 그가 에이전트로서 지향하는 역할과 맞닿아 있다. 김 대표는 “선수나 부모님이나 사실 고민이 많을 수밖에 없다”며 “직접 살아보니 선수로 활동하는 시간보다 선수 이후의 삶이 더 중요하다는 생각이 들었다. 선수 생활에서 끝나는 것이 아니라 이후의 인생까지 함께 고민하고 지원할 수 있는 환경을 만드는 게 내 꿈이고 일”이라고 강조했다.

김 대표의 시선은 국내를 넘어 해외로도 향한다. 한국 배구의 경쟁력을 높이려면 국내에서 활동하는 선수뿐 아니라 해외에 있는 한국 국적 유망주들에게도 관심을 기울여야 한다는 생각이다.

김 대표는 “왜 우리는 국내에 선수가 없다고만 이야기하는지 모르겠다. 해외에도 아직 우리가 모르는 한국 국적 선수들이 분명히 있을 것”이라며 “이들을 찾아내 국가대표팀에 합류할 수 있도록 돕는 것도 한국 배구의 경쟁력을 높이는 방법이다. 축구에서도 해외에서 뛰는 손흥민이 국내에서 열리는 A매치에 나서지 않나”라고 설명했다. 그러면서 “이에 대해 목소리를 계속 내려고 한다”고 강조했다.

팀 큐브(TEAM CUBE)는 프로배구를 중심으로 선수와 지도자 매니지먼트, 구단 컨설팅, 유소년 육성 등을 아우르는 배구 전문 에이전시다. 선수 계약과 연봉 협상은 물론 법률·세무 자문, 비시즌 훈련, 부상 예방과 재활 등 선수의 경기 안팎을 지원하며 장기적인 커리어 관리에 힘을 쏟고 있다. 선수의 경기력 향상뿐 아니라 안정적인 선수 생활과 은퇴 이후의 진로까지 고려하는 종합 매니지먼트를 지향한다. 김성우 대표가 이끌고 있다. 선수와 구단 프런트 양쪽의 경험을 두루 갖춘 만큼 배구 현장에 대한 이해도가 높다는 것이 강점이다. 선수의 권익과 구단의 운영 현실을 함께 고려하는 매니지먼트를 지향한다. 일방적으로 계약을 주도하기보다 선수와 충분히 소통하고 고민을 나누며 최선의 선택을 함께 찾아가는 것을 중요하게 여긴다. 선수 개인의 성장에만 머물지 않고 한국 배구의 저변 확대에도 관심을 기울인다. 특히 유소년 선수 육성과 지도자 지원에 공을 들이고 있다. 국내 무대를 넘어 국제교류와 해외 진출 지원으로도 사업 영역을 넓히고 있다. 선수와 지도자, 구단과 유소년을 잇는 가교 역할을 통해 한국 배구의 지속 가능한 성장에 기여하는 것이 팀 큐브가 추구하는 방향이다.

용인=김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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