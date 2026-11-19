사진=풍림무약

풍림무약 주식회사(이하 풍림무약)는 지난 11월 12일부터 16일까지 5일간 강원도 춘천시 호반체육관과 봄내체육관에서 ‘제23회 한국 중고연맹 전국 남녀 종별 펜싱선수권대회’를 공동 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 대회는 풍림무약, 한국중고펜싱연맹, (사)한국올림피언스포츠클럽협회가 공동 주최·주관했으며 전국 150개 팀에서 중등부 700명, 고등부 600명 등 총 1300명의 선수가 참가했다.

특히 풍림무약은 한국중고펜싱연맹의 대표적인 전국대회에 공동 주최·주관 기관으로 참여했다. 이번 대회를 통해 청소년 선수들이 그동안 갈고 닦은 기량을 펼칠 수 있는 기회를 마련하고 국내 펜싱 종목의 저변 확대에 힘을 보탰다.

사진=풍림무약

대회 기간에는 아미노썬 홍보부스를 운영해 참가 선수들에게 제품 시음 기회를 제공했다. 아미노썬은 BCAA(로이신·이소로이신·발린) 등 아미노산을 함유한 보충제로, 운동 전후 영양 보충과 컨디션 관리에 관심이 있는 소비자를 위한 제품이다.

한편 풍림무약은 국가대표선수촌 제품 전달과 다양한 스포츠 행사 후원 등을 통해 아미노썬을 알리고 선수들의 활동을 지원해 오고 있다. 앞으로도 다양한 스포츠 행사와 연계한 지원 활동을 이어가며, 아미노썬의 브랜드 인지도와 소비자 접점을 확대해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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