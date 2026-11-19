사진=엠에이디씨

광고·마케팅 및 뷰티 브랜드 사업을 운영하는 ㈜엠에이디씨(MADC, 대표 김홍민)가 지역사회 이웃을 위한 나눔 활동에 나섰다. 엠에이디씨는 11월 17일 서울 금천구에서 진행된 ‘2027 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 성품 전달식에 참여해 자체 뷰티 브랜드 나비클(NAVICLE)의 ‘퓨어워터폼’ 1000개를 기부했다고 19일 밝혔다.

이번 기부는 엠에이디씨가 직접 기획하고 개발한 자체 브랜드 제품을 지역사회에 전달하는 현물 기부 방식으로 진행됐다. 기업이 보유한 제품을 활용해 이웃들에게 실질적인 도움을 전하고 지역사회와 함께 성장하는 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다.

기부 물품인 ‘나비클 퓨어워터폼(150ml)’은 해수(해양심층수), 히알루론산, 판테놀 등을 함유한 약산성 클렌징 제품이다. 나비클은 일상에서 부담 없이 사용할 수 있는 편안한 스킨케어를 지향하는 브랜드로 피부 관리의 기본이 되는 세안 단계에 주목해 제품을 개발했다. 엠에이디씨는 이번 기부를 통해 자체 브랜드 제품을 지역사회 나눔 활동에 활용했다.

특히 이번 활동은 김홍민 대표가 평소 구상해 온 사회공헌 계획을 실제 행동으로 옮겼다는 점에서 의미가 있다. 김 대표는 회사가 직접 만든 제품으로 도움이 필요한 이웃에게 나눔을 실천하고 싶다는 뜻을 지속적으로 밝혀왔으며, 이번 성품 전달식을 계기로 첫 기부 활동을 진행하게 됐다.

㈜엠에이디씨는 Media(미디어), Aesthetic(미학), Data(데이터), Creativity(창의성)를 기반으로 다양한 사업을 전개하고 있다. 병의원 통합 마케팅 서비스 ‘엠애드’를 비롯해 성형·미용 정보 플랫폼 ‘나비톡’, 의료·뷰티 콘텐츠 채널 ‘나비맥’, 자체 뷰티 브랜드 ‘나비클’ 등을 운영하며 광고·마케팅과 뷰티 분야에서 사업 영역을 확대하고 있다.

김홍민 엠에이디씨 대표는 “한 번쯤 꼭 해보고 싶었던 일이다. 우리가 직접 만든 제품으로 누군가에게 작은 도움이 될 수 있다는 점이 뜻깊다”며 “앞으로 회사와 브랜드가 성장하는 만큼 더 많이 나눌 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

엠에이디씨는 이번 기부를 시작으로 기업의 성장과 연계한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다. 자체 브랜드 제품과 기업이 보유한 자원을 활용해 지역사회에 기여할 수 있는 방안을 지속적으로 모색하고, 일회성 활동에 그치지 않는 나눔 문화를 만들어 나간다는 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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