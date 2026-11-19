정지원 알고케어 대표(오른쪽)와 김명곤 코웨이라이프솔루션 대표(왼쪽)가 지난 17일 시니어 고객의 맞춤형 영양관리 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 사진=알고케어

AI 헬스케어 기업 알고케어(대표 정지원)가 실버케어 기업 코웨이라이프솔루션(이하 코라솔, 대표 김명곤)과 업무협약(MOU)을 체결하고 시니어 고객을 위한 AI 기반 개인 맞춤형 영양케어 서비스 제공에 협력한다고 19일 밝혔다.

알고케어는 AI와 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 개인의 건강 상태에 맞는 영양제를 추천하고 매일 필요한 영양제를 자동 조합해 제공하는 헬스케어 기업이다. 건강검진 결과, 복용 약물, 생활습관 등 건강 데이터를 분석해 개인별 맞춤 영양케어를 제공하며 CES 혁신상을 누적 8회 수상했다.

코웨이라이프솔루션은 코웨이의 실버케어 자회사로 뉴 시니어의 생활 수요에 맞춘 상품과 제휴 서비스를 제공하는 라이프케어 플랫폼이다. 고객의 생애주기와 생활 변화에 맞춰 필요한 서비스를 선택 이용할 수 있도록 멤버십 혜택과 서비스 영역을 넓히고 있다.

이번 협약은 코라솔의 주 고객층인 액티브 시니어의 건강관리 수요에 대응하고 개인별 건강 상태에 기반한 영양관리 서비스를 제공하기 위해 체결됐다. 양사는 코라솔 고객에게 알고케어의 AI 맞춤 영양케어 서비스를 연계하고 시니어 고객의 건강관리를 지원하는 협력을 이어갈 계획이다.

제휴 혜택은 코웨이 고객에게도 동일하게 적용된다. 세부 혜택과 이용 절차는 코웨이라이프솔루션 공식 웹사이트와 코웨이닷컴 내 ‘코웨이 멤버스 클럽’ 등에서 확인 가능하다.

시니어 고객은 만성질환 등으로 다수의 처방약을 복용하는 비중이 높아 건강기능식품 섭취 시 주의가 요구된다. 일부 영양성분은 기존 복용 약물과 상호작용하거나 건강 상태에 따라 섭취 제한이 필요하기 때문이다. 알고케어는 개인의 처방약 정보와 건강검진 결과를 검토해 주의 성분을 판별하고 개인 건강 상태에 적합한 영양제를 추천한다.

알고케어는 전용 디스펜서를 이용해 매일 필요한 영양제를 자동으로 조합·배출하고 섭취 이력을 기록해 영양제 복용을 정기적인 건강관리 과정으로 운영한다. 이용자는 여러 종류의 영양제를 개별 선택해 챙겨 먹는 번거로움을 줄이고 본인 상태에 맞춘 영양관리를 유지할 수 있다.

정지원 알고케어 대표는 “시니어 고객은 건강관리를 위해 여러 영양제를 섭취하면서도 기존에 복용하는 약과 함께 먹어도 괜찮은지, 자신에게 어떤 영양성분이 필요한지 판단하기 어려운 경우가 많다”며 “알고케어는 단순히 영양제를 추천하는 것을 넘어 개인의 건강 상태와 복용 약물까지 고려해 영양제를 보다 안전하고 체계적으로 섭취할 수 있도록 지속적으로 케어하는 서비스”라고 말했다. 이어 “이번 협력을 통해 더 많은 시니어 고객이 AI 기반의 개인 맞춤 영양케어를 일상에서 경험할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

김명곤 코라솔 대표이사는 “이번 제휴를 통해 시니어 고객에게 일상에서 활용할 수 있는 맞춤 영양관리 혜택을 제공하게 됐다”며 “앞으로도 고객에게 필요한 전문 서비스를 지속적으로 발굴해 멤버십 혜택을 확대해 나가겠다”고 말했다.

양사는 이번 협약을 바탕으로 코라솔 고객 대상 제휴 혜택과 서비스 연계를 구체화하고 시니어 고객을 위한 맞춤형 헬스케어 서비스를 확대할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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