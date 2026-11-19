문무∙신의 구슬 포스터. 각각 KBS∙JTBC 제공

안방극장에 사극 바람이 거세지고 있다. 대하드라마 문무(KBS)가 초반부터 OTT 플랫폼과 화제성 순위에서 존재감을 드러내며 흥행 시동을 건 가운데, 신의 구슬(JTBC)이 고려시대 전쟁을 배경으로 출격을 앞두고 있다. 내년에는 판타지와 코미디, 수사극을 결합한 이색적인 사극들도 시청자를 찾는다.

19일 KBS에 따르면 문무는 안정적인 초반 성적을 이어가고 있다. 14일 첫 방송 시청률 4.7%, 다음날 2회 4.2%를 기록했으며, 17일 기준 넷플릭스 대한민국 톱10 시리즈와 웨이브 랭킹에서 각각 1위에 올랐다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 2주 차 TV 드라마 화제성 순위에서는 3위를 차지했다. 키노라이츠 국내 영화·드라마 통합 순위에서도 2위에 이름을 올렸다.

문무는 KBS가 고려 거란 전쟁 이후 2년8개월 만에 선보이는 대하사극으로, 삼국통일과 나당전쟁이라는 격동의 시대를 무대로 삼았다. 총 28부작, 약 300억원의 제작비가 투입된 역대 최대 규모의 KBS 대하드라마라는 점에서도 주목받았다. 몽골 현지 촬영과 생성형 AI 기술을 활용한 대규모 전투 장면 등으로 스케일을 키웠다.

작품은 훗날 문무왕이 되는 김법민(이현욱)을 중심으로 김춘추(김강우), 연개소문(장혁), 김유신(박성웅) 등 실존 인물들의 이야기를 그린다. 지난 1~2회에서는 전쟁의 반복 속에서 무력감을 느끼는 김법민과 신라의 위기를 돌파하려는 김춘추의 고군분투가 펼쳐졌다. 김춘추는 신라 내부의 갈등을 부추긴 백룡을 제거한 뒤 진골 세력의 반발에 부딪히지만, 김유신의 지지로 위기를 넘긴다. 한편 고구려에서는 친당 정책을 추진하는 영류왕 고건무에 맞서 연개소문이 정변을 일으키고 권력을 장악한다. 이후 백제와 손잡고 신라를 압박하면서 삼국 간 대립도 본격화됐다. 주요 인물들의 정치적 갈등과 전쟁이 맞물리며 초반부터 긴장감을 형성했다는 평가다.

다음 주자는 신의 구슬이다. 다음달 5일 첫 방송을 앞둔 이 작품은 몽골과의 전쟁이 30년 넘게 이어진 1258년 고려를 배경으로 한다. 패색이 짙어진 전장에서 호국의 성물인 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 긴박한 여정을 그린다. 안보현은 왕실 친위대 견룡군 출신 장수 백결 역으로 데뷔 이후 처음 사극 주연에 도전한다. 여기에 이성민이 최구 역을, 수현이 황녀 왕희 역을 맡아 힘을 보탠다.

재벌집 막내아들, 더블유(W), 그녀는 예뻤다 등을 연출한 정대윤 감독과 정도전, 녹두꽃 등을 집필한 정현민 작가의 만남도 기대 요소다. 제작진은 나라의 운명을 건 전쟁과 그 속에 벌어지는 인물들의 처절한 사투에 초점을 맞췄다. 블록버스터급 전장과 액션을 앞세워 장르적 쾌감을 극대화한다는 구상이다.

내년에는 사극의 변주가 더욱 다채로워진다. 무명의 등불(KBS)은 동명 웹툰을 원작으로, 임금과 역적의 운명을 함께 타고난 여자 쌍둥이의 비극을 그린다. 원혼들의 사념에서 태어난 두 여인이라는 독특한 설정을 바탕으로 조선시대 판타지를 펼친다. 원지안이 1인2역에 도전하며 채종협, 강미나가 함께한다.

일등머슴 용길이(ENA)는 사극에 코믹 수사극을 접목한 작품이다. 양반가에 숨어든 머슴 용길이(옥택연)가 비서와 집사, 변호사 역할까지 도맡으며 사건을 해결하는 만능 해결사로 활약한다. 전통적인 사극의 문법에서 벗어나 유쾌한 재미를 내세운다.

정통 사극의 무게감에 판타지와 코미디 등 새로운 장르적 재미를 더한 작품들이 잇따르면서 안방극장 사극의 스펙트럼도 한층 넓어질 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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