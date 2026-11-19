골프 입문자를 위한 남성용 패키지 세트가 나온다.

19일 캘러웨이골프 코리아는 골프를 시작하는 남성 골퍼를 위한 ‘워버드 27 패키지 세트’를 국내 공식 출시한다고 밝혔다.

캘러웨이골프 코리아 측은 “이번에 출시하는 워버드 27 패키지 세트는 볼을 쉽게 띄우고 미스샷에도 안정적인 플레이를 할 수 있도록 설계한 클럽과 경량 카트백을 함께 구성한 제품”이라며 “모든 제품을 각각 선택해야 하는 번거로움을 줄이고, 골프 입문에 필요한 장비를 한 번에 준비할 수 있도록 했다”고 설명했다.

워버드 27 패키지 세트에는 드라이버 1개와 5번 페어웨이 우드 1개, 5번부터 9번 아이언과 피칭 웨지(PW), 샌드 웨지(SW)와 퍼터 1개까지 총 10개의 클럽이 포함된다. 여기에 카트백과 헤드커버 3개, 네임택을 더해 연습장부터 필드까지 활용할 수 있도록 구성했다.

캘러웨이골프 코리아 측이 전달한 패키지 세트의 장비별 설명을 다음과 같다. 드라이버는 클래식한 헤드 형태로 편안한 어드레스를 돕는다. 페어웨이 우드는 샬로우한 헤드 디자인과 짧은 호젤을 적용해 무게중심을 낮췄다. 이를 통해 골프를 시작하는 골퍼도 보다 쉽고 편안하게 볼을 띄울 수 있도록 했다.

아이언에는 포켓 캐비티 설계를 적용했다. 볼을 쉽게 띄울 수 있도록 돕고, 볼이 페이스 중심에 정확히 맞지 않는 미스샷에서도 안정적인 퍼포먼스를 발휘하도록 관용성을 높였다. 5번 아이언부터 샌드 웨지까지 구성해 다양한 거리와 상황에 맞춰 클럽을 선택할 수 있다. 퍼터는 ‘오디세이 DFX 1W CH’ 모델이며 인서트를 적용해 퍼팅 시 부드러운 터치감을 느낄 수 있도록 했다.

새롭게 디자인한 카트백은 슬림한 형태와 가벼운 무게로 이동 편의성을 높이면서도 충분한 수납공간을 갖췄다. 골프장이나 연습장을 오갈 때 짐을 옮기는 부담을 덜 수 있도록 했으며, 헤드커버는 사용이 편리한 캣 핸드형으로 제작했다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 “골프를 처음 시작할 때는 클럽부터 골프백까지 준비해야 할 장비가 많다”며 “워버드 27 패키지 세트는 장비를 한 번에 갖추고 연습과 플레이에 집중하고 싶은 골퍼들이 쉽고 편안하게 골프의 즐거움을 알아갈 수 있도록 구성했다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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