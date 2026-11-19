배우 박은빈이 일본 도쿄와 오사카에서 팬 콘서트를 열고 현지 팬들과 만났다.

박은빈은 지난 15일 도쿄 타치가와 스테이지 가든(TACHIKAWA STAGE GARDEN), 17일 오사카 엔에이치케이 오사카 홀(NHK OSAKA HALL)에서 ‘2026 박은빈 팬 콘서트 <은빈노트: 은니버스> 인 재팬(2026 PARK EUN BIN FAN CONCERT <EUNBIN NOTE : EUN-iverse> IN JAPAN)’을 개최했다. 도쿄와 첫 팬 콘서트가 열린 오사카 공연 모두 전석 매진됐다.

박은빈은 ‘드림스 컴 트루(Dreams Come True)’를 시작으로 ‘종이비행기’, ‘눈을 감고 열을 센다면’, ‘섬데이(Someday)’, ‘인투 더 라이트(Into The Light)’, ‘프리즘(PRISM)’, ‘태양은 떠올라’ 등을 밴드 연주에 맞춰 라이브로 선보였다.

팬 사전 설문에서 듣고 싶은 노래로 꼽힌 OST ‘작은 사랑 이야기’도 무대에 올렸다. 박은빈이 데뷔 이후 처음 불렀던 OST다. 공연장 LED 화면에는 모든 노래의 일본어 번역 가사를 함께 띄웠다.

토크에서는 일본 팬들이 좋아하는 작품과 캐릭터에 관해 이야기를 나누고 데뷔 30주년을 돌아봤다. 별도의 진행자 없이 일본어로 공연을 진행했으며, 팬들은 데뷔 30주년을 축하하는 영상 메시지와 슬로건 이벤트로 화답했다.

박은빈은 “언제부턴가 제가 혼자가 아니라고 느끼게 해주는 여러분들을 만나 더욱 든든하게 활동하고 있다”며 “앞으로도 여러분들에게 부끄럽지 않은 배우가 되기 위해 열심히 길을 찾아볼 테니 함께 가달라”고 말했다.

약 180분간 이어진 공연은 하마사키 아유미의 ‘마이 올(MY ALL)’로 마무리했다.

이번 일본 팬 콘서트는 현지 ‘홈 드라마 채널’을 통해 2027년 독점 공개될 예정이다. 박은빈은 현재 차기작 촬영을 준비하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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