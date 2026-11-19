소녀시대 태연이 정규 4집 ‘언스페셜(Unspecial)’로 돌아온다.

태연은 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 4집 ‘언스페셜’을 공개한다. 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 12곡이 수록됐으며, 사랑을 둘러싼 다양한 감정을 여러 장르로 풀어냈다.

수록곡 ‘인 마이 헤드(In My Head)’는 묵직한 드럼과 편안한 기타 사운드가 어우러진 베드룸 팝 곡이다. 좋아하는 마음으로 가득 차 있지만 겉으로는 아무렇지 않은 척하는 모습을 가사에 담았다.

‘온리 러버(Only Lover)’는 경쾌한 드럼과 부드러운 신스, 로맨틱한 멜로디가 어우러진 미디엄 템포 팝 곡으로, 사랑하는 사람에게 단 하나뿐인 존재가 되고 싶은 마음을 그린다.

알앤비 팝 장르의 ‘플로팅(Floating)’은 드럼과 따뜻한 기타 연주를 바탕으로, 눈에 보이거나 손에 잡히지는 않지만 일상 속에서 자신을 감싸고 지탱해주는 사랑에 대한 깨달음을 담았다.

태연은 새 앨범 발매 이후 내년 1월 단독 콘서트로 팬들과 만난다. 2027년 1월15일부터 17일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 일곱 번째 단독 콘서트 ‘태연 콘서트 - 플라이 인 서울(TAEYEON CONCERT - F.L.Y. in Seoul)’을 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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