사진=SM엔터테인먼트

그룹 엑소의 유닛 엑소-카이세훈(EXO-KASE)이 첫 미니앨범을 통해 관능적인 분위기부터 청량한 매력까지 다채로운 음악을 선보인다.

엑소-카이세훈은 오는 12월 1일 첫 번째 미니앨범 ‘Waking Up The City’(웨이킹 업 더 시티)를 발매한다. 이번 앨범에는 익숙한 공간의 질서를 뒤흔들고 새로운 감각을 불어넣겠다는 두 멤버의 포부를 담았다.

수록곡 ‘Up & Gone’(업 앤 곤)은 아프로비츠 리듬을 기반으로 한 댄서블한 그루브와 관능적인 분위기가 특징인 팝 곡이다. 자신의 매력으로 상대를 사로잡은 뒤 한여름 밤의 꿈처럼 사라지는 이야기를 가사에 담았다.

또 다른 수록곡 ‘Cream’(크림)은 하우스 드럼과 펑크 베이스라인, 일렉트로닉 사운드가 어우러진 팝 곡이다. 청량한 사운드와 리드미컬한 후렴구가 특징으로, 서로 다른 두 사람이 만나 만들어내는 대비와 조화를 아인슈페너에 비유했다.



서로 다른 분위기의 두 곡을 통해 유닛만의 음악적 색깔을 보여줄 예정이다.

엑소-카이세훈은 앨범 발매 이후 2027년 1월 서울을 시작으로 전 세계 8개 지역에서 팬콘 투어 ‘SILENT CITY’(사일런트 시티)를 개최한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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