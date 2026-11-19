그룹 아홉(AHOF)이 2027 시즌 그리팅을 선보인다.

아홉은 지난 18일부터 ‘AHOF 2027 SEASON'S GREETINGS ‘BEYOND THE DREAM’’(비욘드 더 드림) 예약 판매를 시작했다.

이번 시즌 그리팅은 포근한 꿈속에 들어선 듯한 멤버들의 모습을 담았다. ‘인형의 집’을 콘셉트로 파자마 차림의 멤버들이 한 공간에 모여 자유롭고 유쾌한 시간을 보내는 모습을 표현했다.

공개된 사진에서 멤버들은 파자마를 입고 서로에게 기대어 잠든 듯한 포즈를 취하고 있다. 파스텔톤의 색감과 아기자기한 소품을 활용해 몽환적이면서도 사랑스러운 분위기를 연출했다.

시즌 그리팅은 52페이지 분량의 포토북을 비롯해 캘린더, 다이어리, 포토카드 세트, 유닛 4컷 포토 세트, 트래커 미니 포스터 세트, 키링, 스티커 캘린더 세트 등으로 구성됐다.

아홉은 지난 7월 미니 3집 ‘RUN TO YOU’(런 투 유)를 발매하고 국내외에서 활동을 펼쳤다. 최근에는 ‘2026 KGMA’에서 베스트 뮤직상을 수상했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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