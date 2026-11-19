그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 새 디지털 싱글 ‘Greedy’(그리디)의 앨범 콘셉트 영상을 공개했다.

키스오브라이프는 지난 18일 공식 채널을 통해 신곡 ‘Greedy’의 콘셉트 영상을 선보이며 컴백 기대감을 높였다.

공개된 영상은 빈티지 애니메이션 스타일로 제작됐다. 선물을 두고 서로 다투는 듯한 장면이 등장하지만, 사실은 상대에게 선물을 나눠주기 위한 행동이었다는 반전이 드러난다. 이를 통해 함께할 때 더욱 행복해진다는 메시지를 전달했다.

오는 25일 발매되는 ‘Greedy’는 키스오브라이프가 데뷔 후 처음으로 선보이는 겨울 시즌송이다. 그동안 강렬하고 당당한 콘셉트를 주로 선보였던 키스오브라이프는 이번 신곡을 통해 한층 따뜻하고 포근한 분위기를 전할 예정이다.

기존의 에너지 넘치는 이미지와 달리 겨울 특유의 감성을 담아 새로운 음악적 변화를 예고했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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