사진=WKBL 제공

예상 밖의 반전이다. 지난 시즌 최하위에 머물렀던 여자프로농구 신한은행이 시즌 첫 5경기를 4승1패로 마치며 1라운드 공동 선두에 올랐다.

치열한 대혈전 속 중압감까지 이길 줄 아는 팀이 됐다. 지난 18일 인천도원체육관서 신고한 승전고가 대표적이다. KB국민은행에 60-61로 뒤진 경기 종료 3초 전, 노구치 사쿠라가 신지현의 외곽슛 실패를 리바운드로 건져 올려 결승 득점으로 연결했다. 62-61 역전승. 한때 13점 차까지 밀렸지만 끝까지 포기하지 않았다.

불과 한 달 전만 해도 쉽게 예상하기 어려운 풍경이었다. 한때 ‘레알 신한’으로 불리며 여자농구를 호령했던 명가지만, 최근 3시즌 연속 플레이오프 진출에 실패했다. 지난 시즌엔 9승21패로 최하위에 머물렀다. 올 시즌 전망도 밝지 않았다. 개막 전 여자프로농구연맹(WKBL)이 실시한 4강 진출팀 예상 설문조사에서 신한은행은 팬(48.5%)과 선수(34.9%), 미디어(41.9%) 모두 6개 팀 중 5위에 그쳤다.

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사실 선수들도 경쾌한 출발을 장담하지 못했다. 아시아쿼터 자원으로 합류한 사쿠라는 KB전 승리 후 “(개막 전) 다른 팀들과 연습경기를 하면서 1라운드에서 이길 수 있을까 생각했다”고 털어놨다. 반전의 출발점으로는 수비를 꼽았다. “감독님이 수비부터 하자고 강조하셨다. 선수들이 같은 생각으로 뭉치면서 좋은 결과가 나왔다”는 설명이다.

실제 기록에도 변화가 드러난다. 지난 시즌 경기당 62.5점을 넣고 65.5점을 내줬던 신한은행은 올 시즌 평균 66.6득점·61.0실점을 기록 중이다. 스틸은 6.4개로 리그 1위, 어시스트도 18.2개로 공동 1위다. 상대의 공격을 끊어내고 동료에게 기회를 만들어주는 조직력이 살아나고 있다.

특정 선수 한 명에게 의존하지도 않는다. 홍유순은 스틸 2.2개로 이 부문 1위를 달린다. 평균 14.4점을 써내 득점 4위이기도 하다. 사쿠라는 평균 10.2리바운드로 김단비(우리은행)와 공동 선두다. 외곽에선 신지현이 3점슛 성공률(47.4%)로 1위다. 김지영도 평균 13.0점을 올리며 공격에 힘을 보탠다. 저마다의 강점이 맞물리며 힘을 발휘하고 있다.

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무엇보다 달라진 건 승부처의 자신감이다. 최윤아 신한은행 감독은 “지난해에는 접전에서 주저앉는 경우가 많았다. 오늘은 끝까지 포기하지 않고 승리로 마무리했다”며 “선수들이 지난해보다 성장했다는 걸 느꼈다”고 반겼다. 1라운드 최대 소득으로도 자신감을 꼽았다. 조금씩 승리가 쌓이면서 선수들 스스로 ‘할 수 있다’는 믿음을 갖게 됐다는 것이다.

기대를 뒤집은 출발 자체는 성공적이다. 신한은행의 과제는 이 반짝 돌풍을 꾸준한 경쟁력으로 바꿔 나가는 일이다. 최 감독은 “(지금까지 거둔) 승수는 오케이지만 경기력은 아직 갈 길이 멀다”고 잘라 말했다.

그러면서 접전서 조급해지는 경기 운영과 속공 기회를 놓치는 마무리 능력 등을 숙제로 꼽았다. 전체 7라운드 중 이제 첫걸음을 뗐을 뿐이다. 이를 콕 짚은 최 감독은 “더 높은 곳을 바라보고 있다. 언제든 위기는 올 수 있다”며 경계를 늦추지 않았다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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