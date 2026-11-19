사진=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 3년 만에 ‘마마 어워즈’ 무대에 오른다.

르세라핌은 오는 20~21일 일본 교세라돔 오사카에서 열리는 ‘2026 마마 어워즈’(2026 MAMA AWARDS)에 출연한다. 지난 2023년 이후 3년 만의 출연이다.

이번 시상식에서 두 번째 월드투어 ‘2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’’를 통해 선보였던 공연을 방송 최초로 공개한다. 지난 7월 인천을 시작으로 일본, 북미, 유럽, 아시아 등 전 세계 22개 도시에서 총 31회 공연을 진행하며 쌓은 무대 경험을 바탕으로 새로운 퍼포먼스를 준비했다.

70명의 댄서와 함께하는 대규모 군무가 이번 무대의 관전 포인트다. 다수의 댄서가 참여하는 군무와 댄스 브레이크 등을 통해 공연의 규모를 키울 예정이다.

르세라핌은 지난 2일 팬 플랫폼 위버스 라이브를 통해 “3년 만의 ‘MAMA’ 출연이다. 이를 갈고 준비 중이니 기대해 달라”고 각오를 전한 바 있다.

르세라핌은 2022년과 2023년에도 ‘마마 어워즈’에 출연했다. 2022년에는 데뷔곡 ‘FEARLESS’와 ‘ANTIFRAGILE’ 무대를 선보였으며, 2023년에는 댄스 크루 마네퀸과 함께 ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’ 메가 크루 퍼포먼스를 펼쳤다.

르세라핌은 오는 28일 싱가포르 APEX@EXPO에서 아시아 투어를 이어간다. 지난 14~15일 열린 타이베이 공연은 2회 모두 매진됐다. 당시 대만 배우 쉬광한과 록 밴드 메이데이가 꽃바구니를 보내 응원하기도 했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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