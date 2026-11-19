[사진=FNC엔터테인먼트]

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범 발매를 기념해 게임과 커스터마이징 프로젝트 등 이색 프로모션을 선보이고 있다.

앰퍼샌드원은 지난 17일 첫 번째 정규앨범 ‘PATHFINDER’(패스파인더)를 발매했다. 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)의 세계관을 팬들이 직접 체험할 수 있도록 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 마련했다.

먼저 앰퍼샌드원은 앨범 발매 하루 전인 16일 ‘King’s Way’ 플래시 게임 사이트를 공개했다. 멤버 카이렐의 아이디어에서 출발한 이번 게임은 이용자가 멤버별 캐릭터를 선택해 무기를 만들고 마왕을 물리친 뒤 왕좌를 차지하는 방식으로 진행된다. 게임 속 마을을 탐험하는 과정에서 멤버들의 미공개 사진도 발견할 수 있다.

팬들이 직접 왕관을 만드는 참여형 프로젝트도 진행 중이다. 앰퍼샌드원은 캡 커스터마이징 브랜드와 협업해 팬들이 자신만의 모자를 꾸밀 수 있도록 했다. 앞서 멤버들은 신곡의 콘셉트에 맞춰 콘셉트 포토와 쇼케이스 등에서 왕관을 활용한 스타일링을 선보인 바 있다.

이 밖에도 멤버들의 발자취를 담은 ‘PATHFINDER’ 지도와 ‘This Way to King’s Way’ 게릴라 이벤트 등을 통해 앨범의 메시지를 전달하고 있다. 멤버들이 지나온 길과 앞으로 나아갈 여정을 다양한 콘텐츠로 풀어낸 것이 특징이다.

앰퍼샌드원은 오는 20일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 신곡 ‘King’s Way’ 음악방송 활동에 돌입한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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