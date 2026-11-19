그룹 트와이스 나연이 솔로 컴백을 앞두고 새로운 콘셉트의 티저 이미지를 공개했다.

나연은 지난 18일 오후 트와이스 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 새 싱글 ‘NA-sty’(나스티)의 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’(베이비 엔젤) 뮤직비디오 포토를 선보였다.

공개된 사진에서 나연은 화려한 스타일링과 당당한 분위기로 시선을 끌었다. 앞서 공개된 뮤직비디오 티저에서 순백의 천사로 변신했던 모습과는 상반된 콘셉트로 신곡에 대한 궁금증을 높였다.

타이틀곡 ‘BABY ANGEL’은 밝고 사랑스러운 이미지에 당돌함과 장난스러움을 더한 곡이다. 솔로 데뷔곡 ‘POP!’(팝!)과 ‘ABCD’(에이비씨디)에 이어 나연의 새로운 매력을 보여줄 예정이다.

오는 20일 발매하는 새 싱글 ‘NA-sty’는 ‘나연의 스타일’, ‘나답게’라는 의미에 영어 단어 ‘nasty’를 결합한 제목이다. 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’을 비롯해 ‘SHiVER’(쉬버), ‘BOY’(보이)까지 총 3곡이 수록된다.

나연은 수록곡 ‘SHiVER’의 작사와 작곡에 참여했다. 앞서 솔로 미니 1집 ‘IM NAYEON’(아이엠 나연)의 수록곡 ‘LOVE COUNTDOWN (Feat. 원슈타인)’, ‘ALL OR NOTHING’과 트와이스의 여러 곡에서 작사에 참여했던 만큼 이번에도 음악적 역량을 선보인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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