사진=tvN

배우 김우빈이 새 드라마 ‘기프트’에서 고교 야구부 감독으로 변신한다.

김우빈은 오는 12월 5일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 ‘기프트’에서 전 프로야구 투수코치 정민용 역을 맡는다.

‘기프트’는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 정이리이리 작가의 동명 카카오웹툰을 원작으로 한다.

김우빈은 작품을 선택한 이유로 대본을 꼽았다. 그는 “글이 참 좋았다. 저처럼 야구를 잘 모르는 분들도 편하게 즐길 수 있고, 야구를 좋아하시는 분들이라면 더 좋아하실 이야기라고 생각했다”고 밝혔다.

캐릭터를 연기하면서는 정민용의 내면적 변화에 집중했다. 김우빈은 “정민용이 믿는 세상이 정답이 아니라는 걸 깨닫고 변화하는 순간, 변한 정민용이 덕천고 학생들을 만나 조금씩 바뀌는 마음과 감정에 중점을 뒀다”고 설명했다.

야구 감독 역할을 소화하기 위한 준비 과정도 전했다. 그는 “다큐멘터리를 많이 찾아봤다”며 “그분들의 모습과 행동, 마음가짐을 보며 또 다른 정민용을 하나씩 만들어 갔다”고 말했다. 이어 “의상과 헤어스타일 역시 정민용스러운 모습이 어떤 것일지 고민하며 하나씩 만들어 갔다”고 덧붙였다.

서은수, 양현민 등 함께 출연한 배우들과의 호흡에도 만족감을 드러냈다. 김우빈은 “함께 출연하는 모든 배우가 참 따뜻하고 좋은 사람들이어서 촬영하는 내내 함께하는 순간들이 좋았다”며 “함께하다 누군가 먼저 퇴근하는 순간이 올 때 가장 서운할 정도였다”고 전했다.

끝으로 김우빈은 ‘기프트’가 자신에게 남긴 의미도 짚었다. 그는 “처음에 작가님들을 만났을 때, 이 작품이 제목처럼 많은 분께 ‘선물 같은 작품’이 됐으면 좋겠다고 이야기 나눴었다”라며 “특별히 정해둔 모습보다 시청자분들께서 작품을 보시며 느끼시는 그대로 기억해 주셨으면 좋겠다”고 기대를 더했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]