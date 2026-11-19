사진=대한빙상경기연맹 제공

대한빙상경기연맹(회장 이수경)은 지난 18일 서울 목동아이스링크 프레스센터에서 ‘KB금융-ISU 쇼트트랙 월드투어 서울 2026~2027’ 대한민국 국가대표팀 미디어데이를 개최했다.

이번 미디어데이는 오는 20일 개최되는 쇼트트랙 월드투어 서울대회를 앞두고 대한민국 국가대표팀의 준비 상황과 출전 각오를 언론에 소개하기 위해 마련됐다. 대한빙상경기연맹 김선태 경기이사를 비롯해 쇼트트랙 국가대표팀 이재경 감독과 김길리, 최민정, 이정민, 김태성이 참석했다.

김선태 경기이사는 대회 브리핑을 통해 이번 서울대회의 개최 일정과 경기 구성, 쇼트트랙 월드투어의 특징 등을 소개했다. 특히 2027년 3월 서울에서 개최되는 ISU 세계 쇼트트랙 선수권대회를 앞두고 열리는 국제대회라는 점에서 이번 대회의 의미를 설명했다.

안방에서 열리는 만큼 각오가 남다르다. 이재경 감독은 “월드투어 1·2차 대회에서 좋은 성적을 거둔 만큼 대회를 앞두고 더욱 철저히 준비하고 있다”며 “선수들의 컨디션도 나쁘지 않아 기대하고 있으며, 국민과 팬 여러분께 멋진 모습을 보여드리겠다”고 밝혔다.

이번 대회의 종목별 목표에 대해서는 “남녀 중장거리 종목에서 좋은 성적을 기대하고 있으며, 단거리 종목에서도 성과를 낼 수 있도록 준비했다”며 “선수들 간 호흡이 좋은 만큼 계주에서도 좋은 결과를 기대하고 있다”고 설명했다.

사진=대한빙상경기연맹 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]