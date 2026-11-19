사진=AP/뉴시스

미국여자프로골프(LPGA) 투어가 공 위치 데이터를 도입할 계획이다.

골프 전문 매체 골프채널은 19일 “LPGA 투어는 지난주 디 아니카 드리븐 마이 게인브리지 앳 펠리컨에서 공 위치 데이터를 시범 운영했다. 이번 주 열리는 시즌 최종전에서도 테스트를 이어갈 예정”이라며 “목표는 내년에 이 기술을 정식 도입하는 것”이라고 밝혔다.

공 위치 데이터는 PGA 투어에 도입된 샷링크와 유사한 시스템이다. 샷링크만큼 정교하진 않지만, 가성비 측면에서 이점이 많은 것으로 알려졌다. 이 기술을 통해 선수들의 샷 위치를 중계방송과 모바일 애플리케이션으로 확인할 수 있다. 볼거리가 많아질 듯하다.

크레이그 케슬러 LPGA 투어 커미셔너는 “선수들이 친 모든 샷과 핀까지의 거리, 그린 적중률, 페어웨이 안착률 등을 파악하고자 한다”고 밝혔다. 그러면서 “그동안은 이런 시스템에 투자할 여력이 없었다. 계획대로라면 내년 시즌부터 공 위치 데이터를 볼 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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