싱어송라이터 로이킴이 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 입성한다. 추가 회차까지 총 3회 공연을 모두 매진시키며 티켓 파워를 입증했다.

로이킴은 오는 20일부터 22일까지 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 ‘2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL’을 개최한다.

이번 공연은 로이킴이 데뷔 이후 처음으로 KSPO DOME에서 선보이는 단독 콘서트다. 당초 예정된 공연에 이어 추가 회차까지 매진되면서 사흘간 관객과 만나게 됐다.

공연명 ‘R:O:Y’는 ‘A REFUGE FOR OUR YESTERDAYS(우리의 지난날들을 위한 안식처)’의 약자로, 지나온 시간의 기쁨과 슬픔, 추억과 위로를 음악으로 함께 나누겠다는 의미를 담았다.

로이킴은 첫 KSPO DOME 공연인 만큼 기존 콘서트보다 무대 규모를 확대하고 다양한 연출과 세트리스트를 준비했다. 오랜 시간 사랑받은 대표곡부터 최근 발표한 신곡 ‘크게 울어라’까지 선보이며 자신의 음악적 여정을 돌아볼 예정이다.

어쿠스틱 무대부터 밴드 사운드를 활용한 무대, 감성적인 발라드까지 다양한 구성을 통해 관객들과 호흡한다는 계획이다.

로이킴은 “오랜 시간 꿈꿔온 무대에서 사흘 동안 팬 여러분들과 만날 수 있다는 사실 자체만으로도 감사한 마음이 크다”며 “그동안 공연을 통해 쌓아온 모든 경험과 에너지를 쏟아부어 찾아오는 관객들에게 오래 기억될 무대를 선사하겠다”고 소감을 전했다.

로이킴은 서울 공연을 마친 뒤 홍콩, 방콕, 타이베이, 도쿄 등 아시아 주요 도시에서 투어를 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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