배우 김윤석과 구교환이 주연을 맡은 영화 ‘폭설’이 개봉 첫날 박스오피스 정상에 올랐다.

19일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘폭설’은 개봉일인 지난 18일 하루 동안 5만8036명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위를 차지했다. 누적 관객 수는 6만3695명이다.

‘폭설’은 개봉 첫날부터 관객들의 긍정적인 평가도 얻고 있다. 네이버 실관람객 평점은 10점 만점에 9.6점을 기록했다. 관객들은 예측하기 어려운 전개와 긴장감, 김윤석과 구교환의 연기 호흡 등을 호평했다.

홍의정·박선우 감독이 연출한 ‘폭설’은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석)와 새로 온 후임 현택(구교환) 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 미스터리 드라마다.

같은 날 개봉한 임영웅의 공연 실황 영화 ‘임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움 2’는 2만1257명의 관객을 모아 2위에 올랐다. 누적 관객 수 역시 2만1257명이다.

3위는 ‘헝거게임 50번째 추첨의 날’이 차지했다. 이날 2만75명이 관람했으며 누적 관객 수는 2만1593명으로 집계됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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