사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 대만 가오슝을 시작으로 아시아·호주 투어에 돌입한다. 공연을 앞둔 현지 도시들도 주요 명소를 방탄소년단의 상징색으로 물들이는 등 팬들을 맞이하기 위한 준비에 나섰다.

방탄소년단은 19일과 21~22일 가오슝 내셔널 스타디움에서 월드투어 ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’’ 공연을 개최한다. 이후 방콕, 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 불라칸 등 아시아 7개 도시에서 총 21회 공연을 펼친다. 내년 2월에는 호주 멜버른과 시드니에서 5회 공연을 이어간다.

첫 공연이 열리는 가오슝은 이미 방탄소년단을 환영하는 분위기로 물들었다. 가오슝시는 85빌딩과 아이허강, 다강교, 가오슝 뮤직센터 등 주요 명소에 보라색 조명을 설치했다. 대표적인 랜드마크인 85 스카이 타워 외벽에는 ‘THE CITY IS YOURS ARMY’, ‘KH LOVES ARMY’ 등의 문구를 비추는 라이팅쇼도 선보였다.

공연 기간 아이허강에서는 음악 분수쇼가 열리고, 도심 곳곳에서는 K팝 랜덤 플레이 댄스 등 다양한 행사가 진행된다. 방탄소년단의 데뷔일인 6월 13일에서 이름을 딴 ‘BUS 613’ 셔틀버스도 운행한다.

일부 보행자 신호등에는 ‘ARMY STOP’, ‘ARMY GO’라는 문구와 보라색 하트를 적용했다. 가오슝 국제공항에는 방탄소년단 테마 포토존이 마련됐으며, 지하철 개찰구 화면에도 환영 문구가 표시된다.

지역경제 활성화에 대한 기대도 높아지고 있다. 가오슝시는 공연 관람객을 지역 상권과 관광지로 유도하기 위해 야시장과 상점 할인 혜택, 관광 프로그램 등을 마련했다. 숙박업소 점검과 관광 안내도 강화하며 국내외 관람객 증가에 대비하고 있다.

현장 공연을 찾지 못하는 글로벌 팬들을 위한 라이브 뷰잉도 진행된다. 오는 21일 가오슝 2회차 공연과 12월 29일 자카르타 3회차 공연은 전 세계 80여개 국가 및 지역의 영화관에서 상영된다. 가오슝 공연은 약 3300개, 자카르타 공연은 약 2800개 스크린을 통해 관객들과 만난다. 한국에서도 주요 멀티플렉스에서 관람할 수 있다.

축제 분위기는 다음 달 싱가포르로 이어진다. 방탄소년단은 12월 17일과 19~20일, 22일 싱가포르 내셔널 스타디움에서 네 차례 공연을 개최한다. 이에 맞춰 12월 1일부터 31일까지 도시 전역에서 ‘BTS THE CITY ARIRANG - SINGAPORE’ 프로젝트가 진행된다.

싱가포르 관광청과 협업하는 이번 프로젝트에서는 주얼 창이 공항에서 음악과 조명이 어우러진 특별 쇼가 펼쳐진다. 센토사섬에서는 약 1500대의 드론을 활용한 공연과 팬 빌리지, 체험 프로그램 등이 마련된다. 멀라이언과 싱가포르 플라이어, 풀러턴 호텔 등 마리나 베이 일대 주요 명소는 붉은 조명으로 꾸며진다.

방탄소년단은 지난 18일 호주 시드니에서 열린 ‘2026 ARIA 어워드’에서 ‘최우수 인기 해외 아티스트’ 부문을 수상했다. 에드 시런, 해리 스타일스, 올리비아 로드리고, 테일러 스위프트 등 세계적인 팝스타들과 경쟁해 트로피를 거머쥐었다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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