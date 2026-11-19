지난 17일 세종특별자치시 조치원읍에 있는 타이어뱅크 조치원점에서 이웃사랑 실천릴레이 감사장과 타이어 교환권을 전달하고 타이어뱅크 조치원점 김형석 사업주(왼쪽)와 71호 윤은순 단장이 기념 촬영을 하고 있다. 타이어뱅크 제공

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크가 지역사회에서 묵묵히 나눔을 실천해 온 세종시 청춘봉사단 윤은순 단장을 ‘이웃사랑 실천릴레이’ 71호 주인공으로 선정했다.

타이어뱅크는 지난 17일 세종특별자치시 조치원읍 타이어뱅크 조치원점에서 윤은순 단장에게 감사장과 타이어 교환권을 전달했다고 19일 밝혔다.

윤 단장은 지난 43년간 요양시설과 경로당, 지역 행사, 재난 현장 등에서 다양한 봉사활동을 이어온 지역 대표 봉사활동가다. 도시락 배달과 어르신 말벗 봉사를 비롯해 재난 현장 피해 복구, 취약계층 주거환경 개선, 김장 및 세탁 봉사 등 도움이 필요한 이웃을 위한 활동을 꾸준히 펼쳐왔다.

특히 건강이 좋지 않은 어르신들을 돕기 위해 수지침 교육을 이수하고 관련 봉사에 나섰으며, 요양원과 복지관 등에서 미용 봉사자가 필요하다는 요청을 받고 직접 관련 교육을 받아 이·미용 봉사에도 참여했다. 현장의 필요에 따라 스스로 전문성을 갖추고 봉사 영역을 넓혀온 점이 이번 선정의 배경이 됐다.

윤 단장은 “43년간 봉사하면서 이렇게 큰 응원을 받은 것은 처음인 것 같다”며 “앞으로도 봉사할 수 있음에 감사하며 더 많은 이웃을 위해 나눔을 실천하겠다”고 말했다.

타이어뱅크의 ‘이웃사랑 실천릴레이’는 지역사회 곳곳에서 선한 영향력을 실천하는 개인과 단체를 발굴해 감사의 뜻을 전하는 사회공헌 프로그램이다. 창립 30주년을 맞은 2021년 시작해 지역사회 나눔 문화 확산을 위한 활동을 이어가고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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