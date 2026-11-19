사진=이혜진 기자

바쁘게 움직인다.

유격수 전민재(롯데)의 2026시즌 달력이 빼곡하다. 시즌이 끝난 뒤에도 분주하다. 지난달 4일부터 3주간 미국 드라이브라인서 훈련한 데 이어 곧바로 마무리캠프에도 합류했다. 지난해 이맘때쯤 지바롯데 마무리캠프에 참여한 것까지 더하면, 1년 내내 쉼 없이 달리고 있다고 해도 과언이 아니다. 전민재는 “올해가 가장 많이 비행기를 탄 해인 것 같다”고 웃었다. 그러면서 “구단서 좋은 제안을 해주셔서 흔쾌히 가겠다고 했다. 아직 20대 아닌가(1999년생). 더 열심히 해야 한다”고 밝혔다.

올해 한 단계 업그레이드됐다. 전민재는 올해 140경기에 출전해 타율 0.278(472타수 131안타), 9홈런 70타점 50득점 등을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 0.715. 유격수 가운데 박성한(SSG·71타점) 다음으로 타점이 높았다. 수비이닝 또한 1121이닝으로, 유격수 중 3번째였다. 전체로 범위를 넓히면 8번째다. 전민재가 초점을 맞춘 대목은 경기 수다. 데뷔 후 가장 많은 경기를 소화했다. 3년 연속 100경기 이상 나섰음에도 전민재는 “올해가 실질적인 첫 풀타임이었다”고 설명했다.

사진=롯데자이언츠 제공

더 탄력을 받고자 한다. 전민재가 바라는 건 스스로에 대한 확신이다. “돌이켜 보면, ‘다시 만들어야지’ ‘다시 찾아야지’ 하면서 (시즌을) 준비했던 것 같다. 마무리캠프에서부터 확실하게 내 기술을 찾아 꾸준히 하는 게 목표”라고 말했다. 이동욱 감독이 강조하는 ‘루틴 정립’과도 이어지는 부분이다. 전민재는 “생각해보니 나만의 루틴이랄 게 없더라. 이것저것 시도해 보는 중이다. 시즌을 치르다 보면 심적으로 힘들 때가 많다. 루틴이 있으면 안정감이 생기지 않을까 싶다”고 기대했다.

책임감을 더한다. 이제는 자타공인 어엿한 롯데의 내야 사령탑이다. 중심 역할을 해야 한다. 전민재는 “감독님께서 주변 동료들을 잘 잡아줘야 한다고 하시더라. 나 역시 그렇게 생각한다”고 고개를 끄덕였다. 서로의 합이 중요하다. 보다 적극적으로 소통하려 노력하는 이유다. 전민재는 “사실 나도 경험이 적다 보니, 후배들에게 무슨 말을 할 때도 ‘이렇게 얘기해도 되나’ 고민되기도 한다”면서 “조금씩 이야기를 하다 보니 적응이 돼가는 듯하다. 후배들도 잘 따라와 준다”고 귀띔했다.

마무리캠프 중이지만, 2027시즌을 향한 시작점이기도 하다. 거창하게 무엇인가를 정하기엔 이른 시기. 하지만 이루고 싶은 것들은 명확하다. 첫 번째는 역시 풀타임이다. 이를 위해선, 아프지 않고 한 시즌을 뛸 수 있는 몸이 뒷받침돼야 한다. 몸 관리와 관련해서도 하나둘 쌓아가고 있다. 전민재는 “올해 풀타임을 뛰면서 조금 배운 것 같다. 아직 갈 길이 멀다. 몇 년은 더 해봐야 알 수 있을 것 같다”고 말했다. 도약을 꿈꾸는 전민재의 노력이 빛을 발할 수 있을지 귀추가 주목된다.

사진=롯데자이언츠 제공

사진=롯데자이언츠 제공

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]