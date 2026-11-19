사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 ‘2026년 스포츠산업 융복합대학원 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 지난 17일 서울올림픽파크텔에서 열렸다. 스포츠산업 융복합대학원 2기 참여 대학인 경희대학교와 상명대학교의 교수진 및 교육생 등 60여 명이 참여한 가운데, 대학원별 운영 성과를 공유하고 전문 인력 양성사업의 추진 현황을 살펴봤다.

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행사에서는 대학원별 운영 성과 발표에 이어 교육과정 운영과 산업체 연계 등 주요 운영 사례를 소개했다. 특히, 수혜 학생과 졸업생 등이 직접 발표자로 참여해 본 과정을 통해 거둔 성과와 경험을 공유하는 뜻깊은 시간도 진행됐다.

창업 기업 ‘스튜디오 팡파레’ 대표의 특강도 눈길을 끌었다. 이론과 현장의 연계 방법에 대해 알아보고, 창업지원·액셀러레이팅 등 타 지원 사업 소개 및 질의응답 시간을 가졌다. 특히, 이번 워크숍은 지난 2023년 말 선정 후 내년까지 지원되는 2기 사업의 지원 종료 시점에 발맞춰 열려 시의적절한 행사였다는 평을 받았다.

체육공단 관계자는 “이번 워크숍은 참여 대학의 사업 성과와 교육 현장의 우수 사례를 공유하는 유익한 자리였다”며, “앞으로도 스포츠산업 융복합 인재 양성을 위한 사업성과 확산과 지속 가능한 교육 기반 마련을 위해 노력할 것”이라고 밝혔다.

사진=국민체육진흥공단 제공

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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