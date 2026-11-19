사진=대한축구협회 제공

대한축구협회는 매년 ‘올해의 선수’를 선정해 이듬해 초 발표한다. 소속팀에서의 활약도 평가하지만, 대표팀을 생각하면 누구 하나 선뜻 떠올리기 어렵다. 전문가들도 “1년 내내 잘하기 쉽지 않지만, 올해는 솔직히 없는 것 같다”고 입을 모았다. 그럴 만하다. 한국은 올해 2026 북중미 월드컵과 A매치 평가전에서 결과와 내용 모두 아쉬움을 남겼다. 세대교체 역시 뚜렷한 성과를 거두지 못했다.

위안은 모레노호 막판에 틔운 희망의 싹이다. 최대 수확은 송민규(나시오날)다. 18일 카타르전에서 왼쪽 윙어로 선발 출전해 오세훈(시미즈)의 결승골을 도우며 1-0 승리를 이끌었다. 수비를 끌어들이고 동료와 연계하며 공격의 활로를 열었다. 빠른 방향 전환과 과감한 전진도 돋보였다.

재발견이다. 송민규는 2021년 스리랑카전에서 A매치에 데뷔했고, 카타르 월드컵 최종 명단에도 올랐다. 차세대 윙어로 주목받았지만 들쑥날쑥한 경기력으로 태극마크와 멀어졌다. 다시 기회를 잡았다. 지난 9월 에콰도르전부터 출전한 3경기에서 모두 도움을 기록했다. 한준희 쿠팡플레이 해설위원은 “성실하고 기동성 있는 선수”라면서 “기용될 때 자신의 몫을 꾸준히 해내고 있다”고 평가했다.

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최전방에서도 가능성을 확인했다. 오세훈은 북중미 월드컵 최종 명단에서 제외됐으나 모레노 감독 체제에서 다시 기회를 잡았다. 지난달 우즈베키스탄전과 카타르전에서 잇달아 헤더골을 터뜨렸다. 193㎝ 장신 스트라이커로 제공권과 포스트플레이가 강점이다. 상대 수비수를 등지고 공을 지키거나 동료에게 연결하며 공격의 중심을 잡는다.

만능 공격수 스타일은 아니나, 확실한 전술적 선택지가 될 수 있다. 김대길 KBSN 해설위원은 “고교 시절부터 뛰어났던 선수다. 대형 스트라이커가 되겠다 싶었는데 최근 다시 살아났다”며 “상대가 내려앉거나 수비 지향적인 전술을 펼칠 때 활용도가 높아질 수 있다”고 말했다.

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수비진에는 이한범(클럽 브뤼헤)이 있다. 북중미 월드컵에서 김민재와 호흡을 맞추며 안정적인 수비와 후방 빌드업 능력을 보여줬다. 조별리그 체코전에서는 상대 간판 공격수를 봉쇄했다. 다만 소속팀에서는 최근 출전 기회가 줄며 어려움을 겪고 있다. 김환 해설위원은 “소속팀에서 경기에 자주 나서 강한 상대들과 붙으며 경험을 쌓으면 대표팀에서 좀 더 좋은 모습을 보여줄 것”이라고 기대했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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