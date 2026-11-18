올루페미 올루조비. 사진=EASL 제공

31점 차 리드는 한때였다. 남자프로농구(KBL) 소노가 진땀 끝에 동아시아슈퍼리그(EASL) 2연승을 달렸다.

소노는 18일 고양 소노 아레나서 열린 2026~2027 EASL 조별리그 A조 2차전에서 몽골의 사우스 고비 브롱코스를 95-91로 꺾었다. 지난달 대만 TSG 고스트호크스전 승리에 이어 2전 전승을 거두며 조 선두를 지켰다.

출발이 좋았다. 자니 오브라이언트가 1쿼터에만 14점을 몰아친 것. 소노는 1쿼터 3점슛 10개 중 8개를 림에 꽂으며 37-23으로 앞섰다. 2쿼터에도 공세를 이어가며 전반을 63-34로 마쳤다. 3쿼터 초반에는 70-39까지 달아났을 정도다.

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크게 휘청이기도 했다. 소노는 이후 공격이 주춤한 사이 브롱코스의 거센 반격에 흔들렸다. 3쿼터에만 33점을 허용하는 등 80-67로 쫓겼다. 에이스 이정현이 이 시기 발바닥을 다쳐 빠진 것도 한몫했다. 4쿼터에도 좀처럼 흐름을 되찾지 못했다. 결국 경기 막판 91-91 동점까지 허용하며 승리를 장담할 수 없는 처지에 놓였다.

위기에서 조석호가 해결사로 나섰다. 종료 9초 전 과감한 돌파로 파울을 얻어낸 뒤 자유투 2개를 모두 성공시켰다. 이어 상대의 마지막 공격이 빗나가자 올루페미 올루조비가 수비 리바운드를 잡아냈다. 올루조비는 자유투 2개까지 넣으며 승부에 마침표를 찍었다.

이날 오브라이언트가 23점 8리바운드, 올루조비가 21점 8리바운드로 승리를 이끌었다. 이재도도 14점을 보탰다. 소노는 다음 달 9일 일본 알바크 도쿄를 상대로 EASL 3연승에 도전한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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