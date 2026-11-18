사진=대한축구협회 제공

한수원 나카지마(왼쪽에서 4번째)가 18일 수원FC위민전에서 선제 결승골을 넣고 기뻐하고 있다. 사진=대한축구협회 제공

4전5기. 경주한수원이 창단 10년 만에 여자축구 WK리그 챔피언결정전에서 처음으로 우승을 차지했다.

박남열 감독이 이끄는 한수원은 18일 수원종합운동장에서 끝난 수원FC위민과의 2026 WK리그 챔피언결정전 2차전 원정 경기에서 후반 27분 나카지마 에미의 결승골로 1-0 이겼다. 지난 15일 경주시민운동장에서 벌인 1차전 홈 경기에서 0-0으로 비긴 한수원은 1, 2차전 합산 스코어에서 1-0으로 앞서 정상을 차지했다.

2017년 WK리그에 참가한 한수원이 챔프전 우승을 차지한 건 이번이 처음이다. 앞서 4차례 챔피언결정전에 올랐으나 모두 준우승에 머물렀다.

정규리그 3위 최초로 챔피언결정전 우승을 달성했다. 한수원은 화천KSPO와의 플레이오프 단판 대결에서 2-1로 승리한 뒤 챔프전에서 수원FC위민마저 꺾었다.

꺾고 첫 정상의 기쁨을 맛봤다. 한수원은 2027~2028시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 출전권을 획득했다.

승리 1등 공신은 나카지마다. 프리킥 찬스에서 강력한 오른발 슈팅으로 상대 골문 왼쪽 상단을 뚫었다. 수원FC 위민 김경희 골키퍼가 쳐다보고만 있었을 정도로 절묘한 궤적을 그렸다.

수원FC위민은 창단 첫 통합 우승에 도전했으나 다음을 기약했다. 아쉬움을 딛고 2026 W코리아컵 우승에 도전한다. 오는 21일 이천종합운동장에서 세종스포츠토토와 W코리아컵 초대 챔피언 자리를 두고 격돌한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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