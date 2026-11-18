사진=KBL 제공

다섯 시즌 연속 최하위에 그쳤던 팀이 맞을까. 어느덧 다른 팀의 추격을 받는 위치에 올라섰다. 올 시즌 남자프로농구에서 돌풍을 이어가고 있는 삼성 얘기다.



삼성은 18일 서울 잠실학생체육관서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 홈경기에서 LG를 94-88로 꺾었다. 시즌 12승째(3패)를 수확하며 2위 정관장(11승4패)과의 격차를 한 경기로 벌렸다. 나흘 전 정관장(80-87)에 패했던 아쉬움도 털어냈다. 삼성은 15경기를 치르는 동안 패배 직후 맞이한 3경기에서 모두 승리했다.

천둥을 몰아치는 중이다. 삼성은 국가대표팀 소집에 따른 휴식기에도 선두 자리를 지키게 됐다. 프로농구는 19일 두 경기를 끝으로 다음 달 2일까지 휴식기에 들어간다.

이날 승전고 중심엔 두 외국인 선수가 있었다. 케렘 칸터가 25점 7리바운드 4어시스트로 공격을 이끌었다. 크리스 맥컬러도 19점 11리바운드 6어시스트로 더블더블을 작성했다. 국내 선수들의 지원도 든든했다. 한호빈이 3점슛 4개를 포함해 16점을 올렸고, 베테랑 이관희가 15점을 보탰다.

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출발은 팽팽했다. 1쿼터를 22-23으로 뒤진 삼성은 2쿼터 시작과 함께 최현민의 3점슛으로 전세를 뒤집었다. 이후 칸터와 맥컬러가 골밑을 공략하며 공격을 풀었다. 쿼터 종료 3분31초 전에는 LG 아치 굿윈의 테크니컬 파울을 틈타 자유투 3개를 모두 성공, 43-33으로 달아났다. 전반은 50-43으로 마쳤다.

LG의 반격도 만만치 않았다. 3쿼터 중반 장민국의 3점슛과 굿윈의 득점으로 59-55까지 따라붙었다. 하지만 삼성은 한호빈의 외곽포로 추격을 끊었다. 이어 칸터의 골밑 득점과 저스틴 구탕의 3점슛, 맥컬러의 덩크슛 등을 묶어 3쿼터 종료 2분을 남기고 70-59로 다시 격차를 벌렸다.

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승부에 쐐기를 박은 건 이관희였다. 4쿼터 초반 75-66에서 3점슛과 2점슛을 연달아 성공하며 분위기를 끌어올렸다. 한호빈과 정성조까지 외곽에서 힘을 보탰다. 삼성은 종료 5분23초 전 88-68, 20점 차까지 달아나며 승기를 잡았다.

이후 LG의 막판 추격에 점수 차가 좁혀졌지만 결과는 바뀌지 않았다. 삼성은 이날 2점슛 성공률 65.7%, 3점슛 성공률 46.2%를 기록하며 높은 효율까지 곁들였다.

반면 LG는 시즌 첫 연승 도전에 실패하며 7승9패가 됐다. 소노와 공동 6위다. 아셈 마레이가 16점 11리바운드, 굿윈이 18점으로 분전했지만 삼성의 공격을 막아내지 못했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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