사진=흥국생명 핑크스파이더스 제공

‘무료 입장부터 경품까지’

프로배구 여자부 흥국생명이 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 응원하기 위해 오는 19일과 27일 인천삼산월드체육관에서 열리는 GS칼텍스와의 홈경기에서 ‘수험생 수고했흥!’ 이벤트를 진행한다.

경기 무료 입장 이벤트를 진행한다. 수험표를 지참한 수험생은 경기 당일 현장 매표소에서 수험표 확인 후 무료로 입장할 수 있다. 경기장을 찾은 수험생들에게는 응원도구를 무료로 증정하고 다양한 경품이 마련된 전용 럭키드로우도 진행한다. 이와 함께 전체 관중을 대상으로 구단 관련 퀴즈 이벤트 ‘흥국고사’를 운영해 경기 관람에 색다른 재미를 더할 예정이다.

흥국생명 관계자는 “수능이라는 큰 관문을 마친 학생들에게 그동안의 노력을 격려하고 새로운 시작을 응원하는 마음을 전하고 싶었다”며 “이번 이벤트가 수험생들에게 잠시나마 학업의 긴장을 내려놓고 활력을 되찾는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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