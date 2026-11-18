배우 고소영이 두 자녀를 키우는 고충을 전했다.

17일 고소영의 개인 유튜브 채널에는 가족들의 식사를 챙기기 위해 마트를 방문해 장을 보는 일상이 공개됐다.

배우 고소영이 두 자녀를 키우는 고충을 전했다. 유튜브 캡처

영상에서 고소영은 식재료를 고르면서 "우리 집은 고기를 많이 먹는데, 아무리 다양하게 요리해 줘도 가족들이 매일 또 다른 메뉴를 원한다"고 했다.

이에 제작진이 "엄마의 삶이란 진짜 힘들다"며 공감하자, 고소영은 연기 활동과 육아를 비교하며 속내를 밝혔다.

고소영은 "오히려 일할 때, 작품을 찍을 때는 캐릭터와 대사만 외우고 한 가지 일에만 몰두하면 되지 않나"라며 "그런데 엄마들의 자식 걱정은 언제 끝나냐고 물었더니 '무덤에 들어갈 때 끝나는 것'이라고 하더라"고 말했다.

이어 "아이들이 어릴 때는 아플까 봐 걱정하고, 크면 학교 진학 걱정을 한다. 졸업하면 취업해야 하고, 또 결혼해야 하며, 결혼한 뒤에는 결혼 생활을 잘하는지 걱정이 된다"며 "그야말로 끝이 없는 것"이라고 덧붙였다.

한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

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