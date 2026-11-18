배우 고소영이 두 자녀를 키우는 고충을 전했다.
17일 고소영의 개인 유튜브 채널에는 가족들의 식사를 챙기기 위해 마트를 방문해 장을 보는 일상이 공개됐다.
영상에서 고소영은 식재료를 고르면서 "우리 집은 고기를 많이 먹는데, 아무리 다양하게 요리해 줘도 가족들이 매일 또 다른 메뉴를 원한다"고 했다.
이에 제작진이 "엄마의 삶이란 진짜 힘들다"며 공감하자, 고소영은 연기 활동과 육아를 비교하며 속내를 밝혔다.
고소영은 "오히려 일할 때, 작품을 찍을 때는 캐릭터와 대사만 외우고 한 가지 일에만 몰두하면 되지 않나"라며 "그런데 엄마들의 자식 걱정은 언제 끝나냐고 물었더니 '무덤에 들어갈 때 끝나는 것'이라고 하더라"고 말했다.
이어 "아이들이 어릴 때는 아플까 봐 걱정하고, 크면 학교 진학 걱정을 한다. 졸업하면 취업해야 하고, 또 결혼해야 하며, 결혼한 뒤에는 결혼 생활을 잘하는지 걱정이 된다"며 "그야말로 끝이 없는 것"이라고 덧붙였다.
한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
<뉴시스>
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