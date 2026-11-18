사진=세마스포츠 제공

세계 여자 테니스 최정상급 선수 6명이 출전하는 ‘현대카드 컬처프로젝트 32: 네이버 × 현대카드 THE SIX’의 최종 대진이 확정됐다.

다음 달 25일부터 27일까지 인천 영종도 네이버 아레나 앳 인스파이어에서 열리는 이번 대회는 2026시즌 최종 여자프로테니스(WTA) 세계랭킹을 기준으로 대진을 확정했다.

세계랭킹 1위 엘레나 리바키나(카자흐스탄)와 2위 미라 안드레예바(러시아)가 준결승에 직행한다. 나머지 4명의 선수가 준준결승에서 맞붙는다.

25일에는 세계랭킹 3위 아리나 사발렌카(벨라루스)와 그랜드슬램 4회 우승자 나오미 오사카(일본)가 준준결승 맞대결을 벌인다. 그랜드슬램 6회 우승에 빛나는 이가 시비옹테크(폴란드)와 2024 파리 올림픽 여자 복식 금메달리스트 자스민 파올리니(이탈리아)가 격돌한다. 26일 준결승이 열리고 27일 결승전이 개최된다.

리바키나는 올해 US오픈 우승을 비롯해 그랜드슬램 2관왕에 오르며 여자 테니스 정상에 섰다. 드레예바는 올해 롤랑가로스에서 정상에 오른 데 이어 시즌 최종전인 WTA 파이널스에서도 단 한 세트도 내주지 않고 정상에 오르며 2004년 마리아 샤라포바 이후 22년 만에 10대 우승자라는 타이틀을 기록했다.

사발렌카는 여자 테니스계를 대표하는 파워 플레이어로, 폭발적인 서브와 강력한 베이스라인 스트로크를 앞세워 그랜드슬램 무대에서 여러 차례 정상에 오른 세계적인 스타다.

이번 대회의 총상금은 110만달러(약 14억원) 우승자에게는 50만달러(약 6억원), 준우승자에게는 30만달러(약 4억원)가 주어진다.

세계 4대 그랜드슬램 대회 중 하나인 US오픈과 세계적인 ATP·WTA 1000 대회 마이애미오픈에서 공식 코트 표면으로 사용되는 ‘레이콜드(Laykold)’ 시스템을 이번 대회에 도입된다. 레이콜드는 세계적인 하드코트 대회에서 사용되는 전문 코트 표면 브랜드다. 안정적인 볼 바운드와 일관된 경기 속도를 구현하도록 설계됐다.

대회 티켓은 네이버에서 ‘네이버 × 현대카드 THE SIX’를 검색한 뒤 네이버 예약 페이지에서 구매할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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