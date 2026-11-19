수능이라는 현실적인 소재에 범죄 스릴러의 긴장감을 더한 티빙 오리지널 시리즈 ‘대리수능’이 베일을 벗는다. 인생이 걸린 단 하루, 서로 다른 결핍과 욕망을 지닌 세 친구가 위험한 선택의 소용돌이에 휘말리며 예측할 수 없는 사건을 만들어간다. 배신과 반전, 뒤바뀌는 관계 속에서 펼쳐질 세 인물의 치열한 심리전에 관심이 쏠린다.

18일 티빙 오리지널 시리즈 대리수능 측은 배현성, 차강윤, 박윤호가 직접 작품의 관전 포인트를 짚었다고 밝혔다. 오는 23일 공개되는 대리수능은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러다.

배현성은 완벽한 모범생의 가면 뒤에 지독한 열등감과 억눌린 감정을 숨긴 남재엽 역을 맡았다. 그가 꼽은 관전 포인트는 인물들의 관계 변화다. 배현성은 “서로의 약점을 쥔 인물들의 관계가 끊임없이 역전되는 과정에 주목해 달라”고 전했다. 어떤 인물에게 감정을 이입하느냐에 따라 서로 다른 재미를 발견할 수 있다는 설명이다. “첫 회부터 사건이 휘몰아치고 회차를 거듭할수록 더욱 흥미진진한 전개가 이어질 것”이라고 귀띔했다.

차강윤은 가난이라는 현실의 벽 앞에서 위험한 선택을 감행하는 전교 1등 저소득층 특별 장학생 강건태로 분한다. 평범한 삶을 향한 절박함과 복잡한 내면을 지닌 인물이다. 차강윤은 “현실에 존재할 법한 문제를 인상 깊게 표현한 작품이라는 점”을 강조했다. 특히 “정경고 3인방의 관계가 어떻게 변화하는지, 건태가 자신이 마주한 현실을 어떤 방식으로 헤쳐 나가는지 지켜봐 달라”고 당부했다.

박윤호는 강건태를 동경하며 그의 곁을 지키는 절친 주희동 역으로 극에 활력을 더한다. 박윤호는 “인물들의 관계가 얽히고 각자의 입장이 드러날수록 예상치 못한 반전이 이어진다”며 작품의 매력으로 꼽았다. 각자가 무엇을 지키고 싶어 하는지, 또 왜 그런 선택을 하는지에 집중하면 인물들의 감정과 이야기에 더욱 몰입할 수 있다고 전했다.

세 배우의 설명처럼 대리수능은 단순히 사건의 전개를 따라가는 데 그치지 않고 인물들의 선택과 그 이면에 자리한 욕망을 들여다보는 재미를 예고한다. 서로의 약점을 쥔 세 친구가 어떤 방식으로 관계를 이어가고, 예기치 못한 상황 속에서 어떤 선택을 내릴지가 극의 긴장감을 이끌 전망이다.

연출진의 조합도 기대를 모은다. 방과 후 전쟁활동, 피라미드 게임, 스터디그룹, 취사병 전설이 되다 등 색다른 소재의 작품을 선보여 온 티빙이 새롭게 내놓는 오리지널 시리즈다. 특히 피라미드 게임 등을 연출한 박소연 감독과 최수 작가가 의기투합했다. 2025년을 배경으로 수능이라는 현실적인 소재를 범죄 스릴러로 풀어내며 차별화된 서스펜스를 선사할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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