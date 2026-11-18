사진=WKBL 제공

마지막 3초가 두 사령탑의 희비를 갈랐다.

여자프로농구 신한은행은 18일 인천도원체육관서 열린 KB스타즈와의 2026~2027 KB스타뱅킹 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 62-61로 이겼다. 종료 3초 전 노구치 사쿠라의 극적인 역전 득점으로 승부를 뒤집었다. 4승1패가 된 신한은행은 삼성생명과 나란히 공동 선두에 올랐다.

최 감독은 경기 후 “개인적으로도 기분 좋은 극적인 승리”라며 미소 지었다. 무엇보다 선수들의 성장에 의미를 뒀다. 그는 “지난 시즌에는 접전에서 주저앉는 경우가 많았다. 오늘은 끝까지 포기하지 않고 승리로 마무리했다. 선수들이 작년보다 성장했다는 걸 느꼈다”고 반겼다.

그렇다고 마냥 만족한 건 아니다. 최 감독은 “승수는 오케이지만 경기력은 아직 갈 길이 멀다”고 잘라 말했다. 이어 “리바운드 이후 속공 상황서 마무리하지 못한 장면이 아쉽다. 더 높은 곳을 바라보려면 (더 많은) 준비가 필요하다”고 강조했다.

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반면 김 감독은 아쉬움을 감추지 못했다. 골밑 격차를 패인으로 꼽았다. 신한은행은 이날 리바운드에서 46-39로 앞섰다. 공격 리바운드도 22개를 잡았다. 사쿠라 혼자 11개를 걷어냈을 정도다.

김 감독은 “결국 리바운드에서 끝났던 경기 같다”며 “선수들을 더 좋은 모습으로 만들어주지 못해 미안하다. 모두 내 책임”이라고 말했다. 그러면서 “한 개의 리바운드를 더 잡느냐가 큰 차이를 만든다. 선수들에게 골밑 싸움에 대한 집념이 더 나왔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

선수들에게 당부도 잊지 않았다. 김 감독은 “예쁜 농구보다는 터프한 농구를 해야 한다. 지금은 예쁜 농구만으로 이길 수 없다”며 변화를 주문했다.

한 점 차 혈투가 남긴 저마다의 숙제를 안은 채 다음 승부를 준비한다. 불과 사흘 뒤 청주에서 다시 맞붙는다. 최 감독은 “무엇을 더 준비해야 할지 감이 온다”고 했고, 김 감독은 “선수들이 조급해하지 않았으면 좋겠다”고 바랐다.

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인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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