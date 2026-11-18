박지윤, 최동석. 사진=뉴시스

방송인 최동석이 전 배우자 박지윤의 지인을 상대로 제기한 상간자 위자료 청구 소송 항소심에서 일부 승소했다.

18일 법조계와 스타뉴스 등에 따르면 제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 지난 16일 최동석이 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 항소심에서 “A씨는 최동석에게 위자료 3000만원을 지급하라”고 판결했다.

재판부는 2022년 11월 박지윤과 A씨의 미국 여행 당시 정황을 부정행위로 판단했다. 재판부는 판결문을 통해 “부부의 일방이 이성과의 여행 사실을 숨기고 잠옷 차림으로 같은 방에 머물거나, 스스로 포르노라고 평가하는 영화를 감상한 행위는 부부의 정조 의무에 충실하지 않은 부정행위에 해당한다”고 판시했다.

A씨 측은 “박지윤의 공동구매 상품 촬영을 돕기 위해 같은 호텔에 투숙했다”는 취지로 주장했으나 받아들여지지 않았다. 재판부는 “피고(A씨)의 주장대로 아무 문제 없이 여행할 수 있는 사이였다면 이를 원고(최동석)에게 숨길 이유가 없다”며 박지윤이 A씨와 단둘이 여행하거나 자택 및 호텔에 머문 사실을 최동석에게 알리지 않은 점을 책임 인정의 주요 근거로 삼았다.

다만 재판부는 2024년 4월 박지윤과 A씨의 베트남 여행에 대해서는 부정행위로 인정하지 않았다. 두 사람의 혼인 관계가 이미 파탄에 이른 이후에 이뤄진 여행이라는 이유에서다.

이번 판결은 앞선 1심 결과를 뒤집은 것이다. 지난 1월 1심 재판부는 최동석과 박지윤이 각각 상대방의 지인을 상대로 낸 상간 소송을 모두 기각했다. 이후 박지윤은 항소를 포기해 패소가 확정됐으나, 최동석은 지난 2월 항소장을 제출했다.

한편 KBS 30기 공채 아나운서 동기인 두 사람은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 10월 이혼 조정을 신청하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다. 두 사람은 이혼 본안 소송과 별개로 2024년 7월과 9월 각각 상대방의 지인을 상대로 상간 맞소송을 제기하며 법적 공방을 벌여왔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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