사진=WKBL 제공

답답했던 공격의 혈을 뚫었다. 신지현(신한은행)의 손끝에서 터진 3점슛이 팀의 승전고를 이끌었다. 한때 두 자릿수까지 벌어졌던 점수 차를 지우고 승부를 뒤집는 원동력이 됐다.

신한은행은 18일 인천도원체육관서 열린 KB국민은행과의 KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구 정규리그 1라운드 맞대결에서 62-61로 이겼다. 신지현은 3점슛 4개를 포함해 18점을 올리며 반격을 이끌었다.

지난 시즌 최하위에 머물렀던 신한은행은 개막 4경기에서 3승1패를 거두며 기분 좋은 출발을 알렸다. 이날 승리하면서 4승1패로 삼성생명과 재차 공동 선두에 올라섰다 반면 1승4패의 KB는 3연패에 빠졌다.

햄스트링 부상에서 돌아온 박지수까지 가세한 만큼 치열한 승부가 예상됐다. 초반 주도권은 KB가 잡았다. 나윤정이 시작과 함께 3점슛 2개와 자유투 2개를 묶어 8점을 몰아쳤다. 박지수도 골밑에서 존재감을 발휘했다. 1쿼터 중반 투입된 뒤 잇달아 블록슛을 선보이며 신한은행의 공격을 가로막았다. 신한은행은 홍유순의 분전에도 14-19로 첫 쿼터를 마쳤다.

사진=WKBL 제공

좀처럼 돌파구가 보이지 않았다. 2쿼터에는 박지수가 벤치에 머무는 동안에도 추격에 어려움을 겪었다. 오히려 상대에게 연속 득점을 허용하며 한때 13점 차까지 밀렸다. 골밑 공격과 중거리슛이 잇달아 림을 외면했다. 그래도 신지현의 외곽포와 홍유순의 자유투 등을 보태 27-36, 9점 차로 전반을 마쳤다. KB로서는 더 달아나지 못한 게 아쉬웠다.

반격의 중심에는 신지현이 있었다. 3쿼터 들어 슛 감각이 살아났다. 3점슛 3개를 던져 2개를 적중시키는 등 8점을 올렸다. 특히 쿼터 종료 4분44초 전과 3분58초 전 연달아 외곽포를 꽂으며 44-46까지 따라붙었다. 여기에 김지영이 쿼터 막판 골밑 득점으로 48-48 동점을 만들었다. 승부는 원점으로 돌아갔다.

최종장에도 팽팽한 접전이 펼쳐졌다. 양 팀 모두 2분 넘게 득점하지 못했다. 이때 다시 신지현이 나섰다. 종료 7분44초 전 박진영의 패스를 받아 3점슛을 성공시켰다. 51-48, 신한은행이 이날 처음으로 리드를 잡았다.

KB도 쉽게 물러서지 않았다. 허예은의 자유투와 박지수의 골밑 득점으로 동점을 만들었다. 이어 나윤정의 외곽포로 54-51 재역전에 성공했다. 신한은행 역시 김지영의 3점슛으로 응수했다. 양 팀은 서로의 빈틈을 놓치지 않으며 치열하게 맞섰다.

사진=WKBL 제공

승부처에선 변수가 발생했다. 종료 3분18초 전 나윤정의 3점슛으로 다시 앞서 나간 KB는 2분48초 전 허예은이 5반칙 퇴장당하는 악재를 맞았다. 비디오 판독을 요청했지만 판정은 번복되지 않았다. 주전 가드를 잃은 KB의 공격에도 부담이 커졌다.

신한은행은 기회를 놓치지 않았다. 홍유순이 종료 2분32초 전 김지영의 패스를 받아 골밑 득점을 올리며 한 점 차까지 추격했다. 이어 1분5초를 남기고 사쿠라의 공격 리바운드에 이은 패스를 득점으로 연결해 58-57 역전에 성공했다. 신지현이 외곽에서 연 반격의 길을 동료들이 이어받았다.

마지막 1분까지 승패를 속단하기 어려운 상황으로 치닫았다. 시소게임 끝에 결승 득점에 힘입어 웃은 건 홈팀 신한은행이었다. 사쿠라의 극적인 결승 득점이 림을 꿰뚫었다.

이날 신한은행에선 사쿠라(13점)은 물론, 신지현, 홍유순(18점), 김지영(11점) 등 4명이 두 자릿수 득점을 써냈다.

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]