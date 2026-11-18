이정재. 사진=뉴시스

아티스트컴퍼니가 자사 최대주주인 배우 이정재의 사적 이익 추구 의혹을 제기한 디스패치 보도에 대해 “특정 개인을 겨냥한 핀셋식 표적 보도”라며 법적 조치를 예고했다.

아티스트컴퍼니는 18일 공식 입장문을 내고 “디스패치의 취재 요청에 정산계약 구조, 본점 이전 경위, 임대료 산정 근거, 베나뷰티 계약의 경제적 실질 등을 구체적으로 설명했다”며 “그러나 보도는 일부 해명만 형식적으로 인용하고 객관적 비교 사실은 누락해 이정재 개인에게 부정적 인상이 집중되도록 작성됐다”고 반박했다.

이어 “사전에 설정된 보도 방향에 따라 기사가 작성·배포된 것은 아닌지 강한 의문을 갖는다”며 “사실관계 왜곡과 명예훼손 여부를 면밀히 검토해 정정보도·반론보도·손해배상 청구 등 필요한 법적 조치에 나설 예정”이라고 밝혔다.

앞서 디스패치는 이날 아티스트컴퍼니가 이정재와 특혜성 정산 계약을 맺었으며, 옛 래몽래인(현 아티스트스튜디오) 인수 과정에서 기존 사무실 임대 계약이 남았음에도 이정재 개인 소유 건물로 본점을 옮겨 수익을 몰아줬다고 보도했다. 또한 이정재의 개인 회사 ‘베나뷰티’에 최소보장금(MG)을 지급하는 협업 계약으로 사익을 챙기게 했다는 의혹도 제기했다.

아티스트컴퍼니는 이정재와 매출 배분 비율 9대 1에 연 매출 40억원 초과분을 전액 배우가 가져가는 계약을 맺어 특혜를 줬다는 주장에 대해 “대주주 지위를 이용한 특별 혜택이 아니다”라고 선을 그었다.

사측은 “이정재와 함께 사내이사로 재직하던 동료 배우(정우성) 역시 별도 임원 급여를 받지 않았으며, 두 배우에게 동일한 조건의 정산계약이 적용됐다”고 설명했다. 아티스트컴퍼니는 2012년 이정재와 정우성이 공동 설립했다.

수익 배분 상한선이 없었다면 회사의 영업손실을 줄일 수 있었다는 지적에 대해서는 “상한 조항만 제거하고 나머지 계약 조건은 그대로 유지됐을 것이라는 자의적 가정에 기초한 계산”이라며 “이정재가 소속 배우 중 매출 기여도가 가장 큰 점 등을 고려해 외부감사인 검토를 거쳐 체결한 적정한 계약”이라고 반박했다.

래몽래인 인수 당시 사무실 임대료가 중복 지출되며 이정재 개인 건물에 수익을 안겼다는 의혹에 대해서는 ‘불가피한 경영상 조치’였다고 해명했다. 사측은 “기존 대주주 측이 주식양수도계약상 사임 의무를 이행하지 않아 손해배상 소송 등 법적 분쟁이 벌어졌고, 정상적인 업무 수행을 위해 부득이하게 별도 사무실을 확보한 것”이라고 밝혔다.

개인 회사 베나뷰티와의 협업 계약 역시 특혜가 아니라고 강조했다. 아티스트컴퍼니는 “이정재의 통상 광고 모델료가 수억원에 이르는 점을 감안하면 연간 3000만원의 MG는 매우 제한적인 수준”이라며 “당초 무상 제공까지 검토했으나 세무상 문제를 고려해 최소 금액으로 책정한 것”이라고 설명했다. 목표 영업이익 초과 전까지는 별도 성과 배분이 없으며, 미배분 초과이익은 사업에 재투자하도록 계약했다는 점도 덧붙였다.

아티스트컴퍼니는 개별 경영상 판단을 모두 개인의 사익 추구로 연결 짓는 보도 태도에도 유감을 표했다.

사측은 “긴급 보도가 필요한 사안이 아님에도 디스패치가 당일 회신을 요구해 촉박하게 해명자료를 전달했다”며 “그럼에도 핵심 반론은 충분히 반영하지 않았고, 사전 질의에 없던 사항까지 추가 확인 없이 보도했다”고 지적했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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