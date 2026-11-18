사진=대한씨름협회 제공

한 해를 빛낸 씨름 강자들이 영암에 모인다. 천하장사 타이틀을 향한 치열한 승부부터 해외 선수들이 참가하는 특별장사전까지. 샅바를 잡은 선수들의 일주일간 열전이 펼쳐진다.

대한씨름협회는 오는 30일부터 다음 달 6일까지 전남광주통합특별시 영암군 영암실내체육관에서 ‘위더스제약 2026 영암천하장사씨름대축제’를 개최한다.

이번 대회에는 전국 각지의 선수들과 몽골, 스페인, 중국, 이탈리아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 조지아, 러시아 등 해외 8개국 선수단이 참가한다. 천하장사전을 비롯해 남자 소백·태백·금강·한라급, 여자 매화·국화·무궁화급 장사전이 열린다. 남녀 세계특별장사전과 초·중·고·대학부 최강단전도 마련됐다.

본격적인 장사 타이틀 경쟁은 다음 달 1일부터 시작된다. 소백급(72㎏ 이하)을 시작으로 2일 태백급(80㎏ 이하), 3일 남녀 세계특별장사전과 여자 체급별 장사 결정전이 이어진다. 4일에는 한라급(105㎏ 이하), 5일에는 금강급(90㎏ 이하) 장사를 가린다. 대회 마지막 날인 6일에는 천하장사(140㎏ 이하) 결정전이 펼쳐진다.

모든 경기는 토너먼트 방식으로 진행된다. 남자 체급별 장사 결정전은 5판3선승제, 여자 체급별 장사 결정전은 3판2선승제로 치러진다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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