이세영이 고전 명화 같은 분위기의 사진을 공개했다. 출처=이세영 SNS

배우 이세영이 고전 명화 속 한 장면 같은 고혹적인 비주얼을 뽐냈다.

이세영은 지난 17일 자신의 SNS 계정을 통해 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

이세영이 고전 명화 같은 분위기의 사진을 공개했다. 출처=이세영 SNS

이세영이 고전 명화 같은 분위기의 사진을 공개했다. 출처=이세영 SNS

공개된 사진 속 이세영은 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 블랙 스트랩리스 미니 원피스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 상체는 슬림하게 밀착되고 스커트에는 입체적인 주름과 비대칭 드레이핑 디테일이 더해져 구조적이면서도 세련된 실루엣을 완성했다. 여기에 풍성한 웨이브 헤어와 절제된 메이크업을 매치해 몽환적인 분위기를 배가시켰다.

이세영이 고전 명화 같은 분위기의 사진을 공개했다. 출처=이세영 SNS

이세영이 고전 명화 같은 분위기의 사진을 공개했다. 출처=이세영 SNS

특히 어두운 배경과 올블랙 의상 사이로 손에 쥔 파란빛 유칼립투스 잎과 노란색·하늘색 야생화 다발이 어우러지며 감각적인 색감 대비를 이뤘다.

한편, 이세영은 최근 공개된 디즈니+ 시리즈 ‘재혼 황후’에서 라스타 역을 맡아 강렬한 서사를 이끌며 글로벌 시청자들의 호평을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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