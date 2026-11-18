세계태권도연맹 시범단이 THF 창립 10주년 기념식에서 화려한 퍼포먼스를 선보이고 있다. 사진=세계태권도연맹 제공

난민캠프서 시작한 태권도가 올림픽 무대까지 이어졌다. 스포츠를 통해 난민 아동과 청소년에게 새로운 기회를 열어온 태권도박애재단(THF)이 창립 10주년을 맞았다.

세계태권도연맹(WT)은 18일 서울 올림픽파크텔에서 THF 창립 10주년 기념식을 개최했다. 지난 10년간 이어온 인도주의적 활동의 성과를 돌아보고 향후 국제 협력 확대를 다짐하는 자리였다. 크로아티아와 코스타리카, 우즈베키스탄 등 6개국 대사 및 관계자들이 참석했다.

THF는 2015년 조정원 WT 총재가 유엔 본부에서 열린 세계평화의 날 기념행사에서 설립 구상을 발표한 것을 계기로 이듬해 4월 출범했다. ‘태권도를 통한 세계 평화’를 비전으로 난민과 소외계층에 태권도 교육 기회를 제공해 왔다. 요르단과 르완다, 튀르키예 등 9개국에서 다양한 프로그램을 운영했다.

조정원 총재가 THF 창립 10주년 기념식에서 인사말을 하고 있다. 사진=세계태권도연맹 제공

대표적인 결실이 시리아 출신 난민 선수 야히야 알 고타니다. 요르단 아즈락 난민캠프에서 태권도를 시작한 그는 2024 파리 올림픽에 국제올림픽위원회(IOC) 난민팀 소속으로 출전했다. 또한 개회식서 난민팀 기수로도 나선 바 있다.

국제 스포츠계에서도 공로를 인정받았다. THF는 2023년 11월 토마스 바흐 당시 IOC 위원장으로부터 ‘올림픽컵’을 수상했다. 활동 범위도 넓혔다. 지난해 요르단 아즈락 난민캠프에서는 태권도와 배드민턴, 농구 등 5개 종목이 참여한 ‘호프 앤 드림스 스포츠 페스티벌’을 개최했다.

이날 기념식에서는 WT 시범단 공연과 조 총재의 기념사, 축하 음악회가 진행됐다. THF의 주요 활동을 소개하는 사진전도 마련됐다. 재단은 앞으로 국제스포츠연맹과 협력을 강화하고 난민과 소외계층을 위한 지원을 확대할 계획이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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