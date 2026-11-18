한국대중골프장협회가 골프장의 주요 현안사항을 공유하고, 다양한 정보교류를 위해 전문경영인을 모았다.

한국대중골프장협회는 지난 17일 경남 함양에 위치한 스카이뷰컨트리클럽에서 약 30여명의 전문경영인 등이 참석한 가운데 ‘2026년 11월 대중골프장 전문경영인회’를 개최했다고 밝혔다.

대중골프장 전문경영인회는 협회 회원사 전문경영인 등이 참석하여 골프장의 주요 현안사항 발표와 각종 경영·운영 및 코스관리 주요 현안을 공유하고, 다양한 정보교류와 토론을 통해 골프장 경영에 많은 도움을 주고 있다고 평가하고 있다.

이날 회의에서는 지난 10월 일본골프장경영자협회와의 간담회에서 논의된 ‘일본 골프장산업 현황과 변화’의 주제로 골프장 수, 내장객 수 등 일본골프장의 주요 통계 등 현황을 공유하였으며, 협회가 최근 정부에 건의한 ‘디지털·아날로그 겸용 무전기 생산·판매 허용’과 관련하여 기존 장비의 활용도를 높이고 전자폐기물 발생에 따른 환경 부담과 골프장의 장비 교체 비용을 줄이기 위한 제도 개선 취지를 설명했다.

또한 협회에서 추진중인 통합예약플랫폼 구축 관련 전국 지역협의회 개최 결과를 공유하고, 개인정보 보호 관련 자율점검·컨설팅 등 재안내, 2026년 특별스코어 인증서 발급현황 등 회원사에 다양한 정보를 제공했다.

특별강연에서는 ㈜주하의 손대수 대표이사가‘골프장 카트 블랙박스를 활용한 사고 대응방안’을 주제로, 골프카트 운행 및 탑승과정에서 발생할 수 있는 다양한 안전사고 사례를 소개하고 블랙박스 영상이 사고 원인 규명과 책임 소재 판단을 위한 객관적 자료로 활용될 수 있다고 설명했다. 특히 사고 발생 시 불합리한 민원과 분쟁을 예방하고 골프장 운영상 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 강조해 참석자들의 관심을 끌었다.

협회 자문위원인 (주)BnBK 권성호 대표는 ‘코스는 상품이다’라는 주제로 코스관리의 조직, 예산, 장비, 초종에 대해 어떻게 구성하고, 관리를 해야하는지에 대한 절차와 방법을 상세하게 설명하면서 “코스는 상품이고, 잔디는 상품의 품질”이라면서 품질의 기준을 세워 관리해야 한다고 강조했다.

한국대중골프장협회 김태영 상근부회장은 “국내외 골프산업의 변화동향과 다양한 골프장 운영 노하우를 회원사와 공유함으로써 경영효율성과 전문성을 높이는데 더욱 힘쓰겠다”며 “2027년에도 협회는 회원사와 교류 및 소통을 강화하고, 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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