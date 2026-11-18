사진=한국프로야구선수협회 제공

올해 그라운드서 가장 빛난 선수는 누구일까. 감독도, 취재진도 아닌 동료들이 답한다. 프로야구 선수들이 직접 수상자를 뽑는 ‘리얼글러브 어워드’가 다음 달 열린다.

사단법인 한국프로야구선수협회는 오는 12월1일 오전 11시 ‘2026 컴투스프로야구 리얼글러브 어워드’를 개최한다고 18일 밝혔다.

리얼글러브 어워드는 선수들이 직접 투표해 수상자를 선정하는 국내 유일의 선수 주도형 시상식이다. 기록뿐 아니라 한 시즌 동안 그라운드에서 함께 경쟁한 동료들의 평가가 반영된다. 올해 온라인 투표엔 선수 64.8%가 참여했다는 설명이다.

가장 관심을 끄는 건 ‘올해의 선수’다. 김도영(KIA)과 최원준(KT), 박성한(SSG), 곽빈(두산), 고영표(KT) 등 5명이 후보에 올랐다. 선발·구원투수와 포수, 내야수, 외야수 등 포지션별 최고 선수도 가린다.

선수 간 호흡을 평가하는 특별한 부문도 마련됐다. 2루수와 유격수의 ‘베스트 키스톤 콤비’, 투수와 포수의 ‘베스트 배터리’가 대표적이다. 퓨처스리그에서도 구단별 3명씩 총 30명을 선정해 유망주들을 격려한다.

양현종(KIA) 선수협회 회장은 “리얼글러브 어워드는 선수들이 직접 동료들의 활약을 인정하고 서로를 축하하는 자리라는 점에서 특별한 의미가 있다”며 “수상 여부를 떠나 올 한 해 각자의 자리에서 최선을 다한 모든 선수에게 박수를 보내고 싶다”고 전했다.

한편 이날 시상식에 이어 선수협회 정기총회와 제14대 회장 취임식도 열린다. 앞서 열린 제14대 회장 선거 결과 박해민(LG)이 차기 회장으로 당선된 바 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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