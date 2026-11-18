KPGA 투어 챔피언 12명이 출전하는 스페셜 매치 ‘2027 웰컴저축은행 웰컴챔피언스컵(총상금 1억5000만원, 우승상금 5000만 원)’이 18일부터 22일까지 베트남 하이퐁에 위치한 드래곤 골프 링크스에서 열린다.

이번 대회에는 KPGA 투어 역대 우승자 12명이 출전해 승부를 겨룬다. 올 시즌 챔피언으로는 ‘제45회 GS칼텍스 매경오픈’ 우승자 송민혁(22·동아제약), ‘현대해상 최경주 인비테이셔널’ 우승자이자 2026시즌 KPGA 투어 명출상(신인상) 왕정훈(31), ‘KPGA 파운더스컵’ 챔피언 오승택(28·COWELL), ‘KPGA 군산CC 오픈’에서 첫 우승을 차지한 정한밀(35), 개막전 ‘제21회 DB손해보험 프로미 오픈’ 챔피언 이상엽(32), ‘어메이징크리 오픈’ 우승자 이대한(36·엘앤씨바이오)을 비롯해 역대 KPGA 투어 챔피언으로 통산 6승의 허인회(39·금강주택)와 이형준(34·웰컴저축은행), 통산 4승의 전가람(31·LS), 통산 2승을 쌓은 최승빈(25·CJ), 박성국(38·엘앤씨바이오), 김찬우(27)까지 12명의 챔피언들이 참가해 우승을 노린다.

올해로 13년째를 맞이하는 ‘웰컴저축은행 웰컴챔피언스컵’은 KPGA 투어를 마무리하고 우승자들이 한자리에 모여 실력을 겨루는 비시즌 스페셜 대회다. 경기 방식은 12강전부터 결승전까지 1대1 매치플레이 방식으로 치러지며 매 경기 박진감 넘치는 승부가 펼쳐질 예정이다. 특히, 12강전 후에는 패자 부활전이 한 차례 있어, 본격적인 8강전을 앞두고 승부의 재미를 더한다.

대회가 펼쳐지는 드래곤 골프 링크스는 베트남 하이퐁에 설립된 신흥 명문 골프장이다. 이국적인 풍경에서 펼쳐지는 남자 승부사들의 한판 승부가 새 시즌을 기다리는 골프 팬들에게는 색다른 볼거리를 선사한다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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