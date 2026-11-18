‘2026 kdKOO × HUFS GSI CUP INT’L’에 출전한 김남혁

국내 유망 주니어 골프 선수들의 국제무대 진출을 지원하는 ‘2026 kdKOO × HUFS GSI CUP INT’L’이 성황리에 마무리됐다.

한국외국어대학교 글로벌스포츠산업학부가 주최·주관한 이번 대회는 2026년 네 번째로 개최된 HUFS GSI CUP 시리즈의 마지막 대회로 지난 8일부터 이틀간 강원도 원주시 성문안 컨트리클럽에서 진행됐다.

HUFS GSI CUP은 국내 주니어 골프 선수들에게 실전 경기 경험을 제공하는 동시에, 해외 대회 참가와 국제 교류로 이어질 수 있는 기회를 마련하는 데 중점을 두고 있다. 대회는 세계아마추어골프랭킹(WAGR)과 Junior Golf Scoreboard(JGS) 등 국제 랭킹 체계와 연계된 경쟁 환경을 지향하며, 선수들이 국내에서도 국제적인 기준에 맞춘 경기 경험을 쌓을 수 있도록 운영되고 있다.

특히 올해에는 호주, 인도네시아, 필리핀의 주니어 골프 관련 기관과 협력 관계를 구축하며 해외 교류의 범위를 확대했다. 이번 가을 시리즈에서는 남녀 부문 우승 선수들에게 호주 ‘Perth International Junior Open’ 출전 기회를 마련했다. 국내 대회에서의 성과가 해외 대회 참가로 이어질 수 있도록 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있다. 이 같은 해외 교류 활동은 국내 주니어 선수들이 다양한 경기 환경을 경험하고 국제무대에 도전할 수 있는 기반을 넓히는 데 목적이 있다.

HUFS GSI CUP은 올해 봄 시리즈를 시작으로 총 네 차례의 대회를 개최하며 주니어 골프 선수들을 위한 지속적인 경쟁 기회를 마련했다. 단발성 행사에 그치지 않고 정기적인 대회 운영을 통해 선수들이 실전 경험을 축적하고, 경기 결과를 바탕으로 자신의 성장 과정을 점검할 수 있는 환경을 조성하고자 했다.

또한 대회 기획과 운영 과정에 대학의 스포츠 산업 교육 역량을 접목해 경기 운영, 미디어 콘텐츠 제작, 후원사 협력, 국제 교류 등 스포츠 이벤트 운영의 다양한 영역을 함께 다뤘다. 이를 통해 HUFS GSI CUP은 주니어 선수들에게는 성장의 기회를, 대학 구성원에게는 실제 스포츠 산업 현장을 경험할 수 있는 기회를 제공하는 프로젝트로 운영됐다.

관계자는 “향후에도 국내외 스포츠 관련 기관 및 기업과의 협력을 바탕으로 국제적인 경기 경험을 제공하고, 국내 유망 선수들이 더 넓은 무대에 도전할 수 있도록 교류 기회를 확대해 나가는 것을 목표로 하고 있다”고 전했다.

한편 이번 대회는 스폰서 16곳과 파트너사 7곳이 함께했다. 타이틀 스폰서로는 kdKOO가, 서브 스폰서로는 오늘 정신건강의학과가 참여했다. 이 밖에 무토팀스, 나드캐리어, 무클, 포시엠, 다이아윙스, FERN, 리쥬페어, 노바덤, 퀵클린, 일화, BS인터내셔널골프, DEMI 모양새, 편한생활연구소, FO9 회복운동협회가 공식 스폰서로 참여했다. 파트너사로는JNR GOLF WA(호주), IJG(인도네시아), JGFP(필리핀), 성문안CC, 노라라, 아이러브핏, GYG가 함께했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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