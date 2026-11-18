한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)는 19일 금산인삼랜드휴게소 하남 방향에서 ‘고속도로 안전점검 캠페인’을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 캠페인은 국토교통부와 대한타이어산업협회가 주최하고 한국타이어가 주관한다. 겨울철 기온 하락과 눈길·빙판길 등 도로 환경 변화에 대비해 타이어 점검을 지원하기 위해 마련됐다.

행사는 오전 11시부터 오후 3시까지 진행된다. 한국타이어는 휴게소 방문 운전자를 대상으로 타이어 무상 안전점검 서비스를 제공한다.

현장에 배치된 전문 엔지니어들이 타이어 공기압과 마모 상태, 외관 손상 여부 등을 확인한다. 점검 결과에 따라 적정 공기압 유지와 타이어 마모 관리 등 기본적인 관리 방법도 안내할 예정이다. 캠페인 참여 고객에게는 장우산과 물티슈 등 사은품을 증정한다.

주요 타이어 제품 전시도 함께 진행한다. 전기차 전용 사계절 타이어 ‘아이온 에보 AS(iON evo AS)’, 겨울용 고성능 타이어 ‘윈터 아이셉트 에보4(Winter i*cept evo4)’, 스포츠유틸리티차량(SUV) 전용 타이어 ‘다이나프로 HPX(Dynapro HPX)’ 등을 선보인다.

한국타이어는 매년 고속도로 휴게소에서 안전점검 캠페인을 실시하고 있다. 겨울철을 앞두고 타이어 공기압과 마모 상태 등을 점검해 사고 위험을 줄이도록 안내하는 활동이다. 회사는 향후에도 운전자를 대상으로 타이어 안전점검과 관리 안내 활동을 이어갈 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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