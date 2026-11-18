사진=WKBL 제공

‘이 선수를 막아야 우리가 산다.’

최윤아 신한은행 감독은 ‘국보센터’ 박지수를, 김완수 KB국민은행 감독은 수비를 흔드는 김지영을 첫손에 꼽았다. 승리를 위해 반드시 넘어야 할 상대다.

신한은행과 KB는 18일 인천도원체육관에서 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 1라운드 맞대결을 펼친다. 홈팀 신한은행(3승1패)은 공동 선두 도약을, KB(1승3패)는 2연패 탈출을 노린다.

최 감독의 고민은 단연 박지수다. 햄스트링 부상서 돌아온 박지수는 나흘 전 삼성생명전에서 22분26초만 뛰고도 19점 15리바운드를 올렸다. 최 감독은 “22분 뛰고 19점을 넣었다. 거의 1분에 한 번씩 득점하는 것 아니냐”며 “대처하기 참 어려운 선수”라고 혀를 내둘렀다.

해법은 체력 소모다. 최 감독은 “득점을 주더라도 어렵게 주고, 체력 소모를 많이 하게 해야 한다”며 “가성비가 떨어지는 득점을 주는 게 필요할 것 같다”고 설명했다. 박지수의 득점을 완전히 막기보다 최대한 힘들게 만들겠다는 구상이다.

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원정길에 오른 김 감독이 경계하는 선수는 가드 김지영이다. 그는 “김지영이 골밑 깊숙이 드리블해 들어오면 수비가 흔들린다. 그때 나오는 패스가 무섭다”고 짚었다.

리바운드에도 신경을 곤두세웠다. 김 감독은 “노구치 사쿠라가 공격 리바운드에 적극적으로 참여하고, 홍유순도 자리를 잡는 능력이 좋다”며 “홍유순은 3점슛도 좋아졌다”고 경계했다.

인천=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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