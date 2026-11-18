바다가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=바다 SNS

가수 바다가 나이를 잊은 탄탄한 건강미와 감각적인 스트리트 패션을 뽐냈다.

바다는 지난 17일 자신의 SNS를 통해 “FILA RUN & ESPRESSO SEOUL”이라는 짧은 문구와 함께 행사 현장에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

바다가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=바다 SNS

바다가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=바다 SNS

바다가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=바다 SNS

공개된 사진 속 바다는 군살 없는 복근이 드러나는 화이트 크롭 톱을 입고 무대 위에서 열정적인 에너지를 발산하고 있다. 여기에 장소와 분위기에 맞춘 다채로운 레이어링으로 패셔니스타다운 면모를 드러냈다. 무대 위에서는 루즈한 연그레이 후드 집업을 걸쳐 자유분방한 매력을 살렸으며, 백스테이지에서는 화이트 카라 배색이 돋보이는 블랙 니트 집업을 투웨이 지퍼로 연출해 세련된 스포티 룩을 완성했다.

바다가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=바다 SNS

바다가 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=바다 SNS

하의로는 허벅지 라인의 웨스턴풍 화이트 스티치와 스냅 버튼 디테일이 가미된 와이드 블랙 팬츠를 매치해 힙한 감성을 더했다. 실버 버클의 블랙 레더 벨트로 허리 라인을 강조했으며, 얇은 실버 주얼리와 하늘색 네일 컬러로 시원한 포인트를 주며 스타일링의 완성도를 높였다.

한편, 1980년생으로 올해 만 46세인 바다는 변함없는 가창력과 무대 장악력을 바탕으로 활발한 음악 및 방송 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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