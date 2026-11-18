현대모비스가 협력사의 기술 경쟁력과 공급망 안정성 확보를 위해 금융·기술·환경·사회·지배구조(ESG) 분야 지원을 확대하고 있다.

현대모비스는 협력사 지원 제도와 추진 성과를 정리한 동반성장 안내책자를 발간했다고 18일 밝혔다. 책자에는 공정거래 자율준수와 금융·기술·ESG 지원, 산업안전 및 교육 프로그램 등이 담겼다.

현대모비스는 현재 국내외 약 4100개 협력사와 거래하고 있다. 글로벌 경쟁력 강화, 동반성장 문화 조성, 지속가능한 환경 구축, 소통과 신뢰를 4대 전략으로 설정하고 관련 지원 사업을 운영 중이다.

기술개발 분야에서는 최근 3년간 협력사의 제품 및 신기술 개발에 약 1560억원을 투입했다. 이 기간 공동 특허 출원은 860건을 기록했다. 동반성장펀드와 그룹사펀드, 동반협력대출 등을 통한 금융 지원 규모는 3년간 총 5260억원에 달한다.

지난 8월에는 기술보증기금, 하나은행과 5000억원 규모의 상생보증 프로그램을 출범시켰다. 현대모비스와 하나은행이 공동 출연한 300억원을 재원으로 신용등급이나 담보력이 부족한 중소 협력사의 금융권 자금 조달을 지원하는 방식이다.

ESG 분야에서는 공급망 탄소감축 지원사업을 신설했다. 협력사를 대상으로 온실가스 배출량 산정과 제3자 검증, 사업장 탄소감축 컨설팅 등을 지원한다. 원재료 조달부터 생산·폐기까지 제품 전 과정의 환경 영향을 분석하는 전과정평가(LCA) 컨설팅도 운영하고 있다.

올해는 정보보안 지원 사업도 도입했다. 협력사별 보안진단 결과에 따라 네트워크 접근제어(NAC), 데이터유출방지(DLP), 방화벽, 백신 등 정보보호 솔루션 구축을 지원한다. 공급망 내 사이버 보안 위험을 줄이기 위한 조치다.

현대모비스는 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 유지하고 있다. 앞으로도 협력사의 기술 경쟁력과 공급망 안정성 확보를 위한 지원을 확대할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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